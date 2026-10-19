Kiến tạo bản lĩnh, dẫn lối tương lai từ lễ khai giảng năm học mới

Em Lê Thị Thanh Thảo cùng bạn tại lễ khai giảng năm học mới.

Sáng 19/10, Trường Cao đẳng nghề Hoa tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 với chủ đề "Kiến tạo bản lĩnh - Dẫn lối tương lai". Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc khởi đầu của một năm học mới mà còn tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục nghề nghiệp gắn liền chặt chẽ với thực tiễn.

Trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều biến động và chuyển đổi không ngừng dưới tác động của kỷ nguyên công nghệ số, năng lực của sinh viên không chỉ được đo lường bằng kiến thức chuyên môn mà còn phụ thuộc vào tư duy chủ động, ý thức kỷ luật và tinh thần học hỏi suốt đời.

ThS Nguyễn Văn Thái thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS Nguyễn Văn Thái - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Hoa Sen, nhắn nhủ các em hãy nghiêm túc rèn luyện, chủ động tích lũy kỹ năng mới mỗi ngày và xác định rõ mục tiêu của bản thân ngay từ ngày đầu bước vào trường.

“Người học cần thay đổi tư duy từ việc đặt câu hỏi ‘học ngành này ra trường làm gì?’ sang việc chủ động trau dồi các kỹ năng để trả lời cho câu hỏi "sau khi tốt nghiệp có thể làm được những công việc gì", ThS Thái nhấn mạnh.

Một số cá nhân xuất sắc được vinh danh tại buổi lễ khai giảng.

Thực tế, định hướng đào tạo thực tiễn, chú trọng kỹ năng này thu hút được sự quan tâm của rất nhiều học viên ngay từ bậc trung học phổ thông. Chia sẻ tại buổi lễ khai giảng, em Lê Thị Thanh Thảo (SN 2010, ngụ phường Đông Hưng Thuận), một nữ sinh đã đăng ký theo học tại trường từ năm lớp 10. Hiện tại, Thảo đang theo học mô hình song song giữa chương trình văn hóa phổ thông và chương trình học nghề chuyên ngành Thiết kế đồ họa.

Nhà trường ký kết cùng các đơn vị chiến lược.

“Học phí tại trường khá hợp lý, mức học phí cho chương trình văn hóa chỉ khoảng hơn 600 nghìn đồng, còn học phí nghề sẽ linh hoạt tùy theo từng khối ngành. Em thấy môi trường học tập tại trường khá tốt, giúp em rút ngắn thời gian đào tạo và có cơ hội đi làm sớm ngay sau khi hoàn thành chương trình lớp 12”, Thanh Thảo chia sẻ.

Học sinh tại lễ khai giảng năm học mới.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giúp sinh viên như Thảo có cơ hội cọ xát và tiếp cận công việc thực tế sớm, Trường CĐ nghề Hoa Sen đưa doanh nghiệp vào vai trò đồng hành xuyên suốt quá trình đào tạo. Tại chương trình, nhà trường thực hiện ký kết ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đơn vị chiến lược.

Hoạt động liên kết này đóng vai trò then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn, tạo cầu nối vững chắc để sinh viên phát triển khả năng thích ứng và rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp.