Kiên quyết xử lý việc đốt rơm rạ, phơi thóc trên đường giao thông

Người dân đốt rơm tại các cánh đồng ven tuyến đường Nam Định - Lạc Quần.

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động đốt rơm rạ và trật tự an toàn giao thông từ hoạt động phơi thóc trên các tuyến đường giao thông, ngày 13/10/2026 UBND tỉnh ban hành văn bản số 7305/ UBND- VP3 yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng dẫn và khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp xử lý rơm rạ cho phù hợp với từng địa phương như: xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ, ứng dụng chế phẩm sinh học để phân hủy rơm rạ và các phụ phẩm cây trồng, chế biến làm thức ăn cho gia súc, sản xuất nấm và làm phân bón hữu cơ cho một số loại cây trồng phù hợp,…

Việc đốt rơm rạ ngay sát tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển thuộc địa bàn phường Hồng Quang gây khuất tầm nhìn.

Các ngành, đoàn thể xã, phường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn giao thông liên quan đến việc đốt rơm rạ, phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường bộ.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Các sở, ngành bao gồm: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công an tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn, phổ biến cho nhân dân các giải pháp xử lý rơm rạ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tập kết, tổ chức tuốt lúa, phơi thóc trên các trục đường giao thông, không đốt rơm rạ; thực hiện thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch theo đúng quy định.