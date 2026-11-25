Sáng 25-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra thực tế tình trạng lấn chiếm đất rừng căm xe tại xã Tây Ninh Hòa. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tây Ninh Hòa và Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra thực tế khu vực rừng căm xe tại xã Tây Ninh Hòa.

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh, qua kiểm tra từ năm 2020 đến giữa năm 2025, đơn vị ghi nhận 141 trường hợp với 222 vụ việc vi phạm lấn, chiếm đất rừng căm xe tại xã Tây Ninh Hòa, thuộc lâm phần do đơn vị quản lý. Tổng diện tích đất bị lấn chiếm là 49,14ha. Đến nay, các vụ việc vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh đã kiến nghị các giải pháp xử lý, ngăn chặn vi phạm; đồng thời vận động người dân trả lại diện tích đất lấn chiếm để đơn vị tiếp tục quản lý, trồng rừng.

Sau khi kiểm tra thực tế khu vực rừng căm xe tại xã Tây Ninh Hòa, nghe lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh báo cáo hiện trạng quản lý rừng, đất lâm nghiệp và UBND xã Tây Ninh Hòa báo cáo kế hoạch xử lý các vụ việc vi phạm, đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu đơn vị chủ rừng tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao, nhất là quần thể căm xe hiện có và diện tích đất lâm nghiệp tại khu vực này.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền xã Tây Ninh Hòa phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ rừng, quyết liệt xử lý các trường hợp lấn chiếm; kiên quyết thu hồi, khôi phục hiện trạng đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Đồng thời, khẩn trương kiểm kê diện tích nương rẫy xen lẫn trong lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh quản lý, làm cơ sở để quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao.

Đồng chí lưu ý đơn vị chủ rừng, chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng tuyệt đối không buông lỏng công tác quản lý, để tái diễn tình trạng lấn chiếm đất rừng trái pháp luật tại khu vực rừng căm xe tại xã Tây Ninh Hòa.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng kiểm tra thực tế khu đất đấu thầu thực hiện Dự án Vùng nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang.

Cùng ngày, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng khu đất đấu thầu thực hiện Dự án Vùng nuôi tôm công nghệ cao Ninh Quang, quy mô 229.300m² tại xã Tân Định; kiểm tra hiện trạng khu đất khoảng 29ha tại Vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân (phường Đông Ninh Hòa) để đấu thầu thực hiện các dự án sản xuất tôm giống.