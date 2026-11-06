Kiên quyết xử lý tình trạng chăn dắt, lợi dụng trẻ em ăn xin

Tình trạng lợi dụng trẻ em để ăn xin, bán vé số và bán hàng rong vẫn còn. (Ảnh: Tư liệu)

Trước tình trạng “chăn dắt”, lợi dụng lòng thương cảm của người dân để trục lợi vẫn tái diễn, ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ em và mỹ quan du lịch địa phương, Sở Y tế đề nghị chính quyền các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt cao điểm rà soát, phân loại, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Các trường hợp trẻ em có gia đình sẽ được bàn giao cho người thân cam kết quản lý, đồng thời địa phương tổ chức trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Với trẻ cơ nhỡ chưa xác định được thân nhân, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ đưa vào chăm sóc khẩn cấp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trong thời gian xác minh.

Bên cạnh việc rà soát, phân loại, Sở Y tế yêu cầu các địa phương áp dụng biện pháp răn đe, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi tổ chức, lợi dụng trẻ em để trục lợi. Tăng cường quản lý tạm trú, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép các chính sách an sinh như dạy nghề, hỗ trợ việc làm giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng trẻ em phải bươn chải kiếm sống.