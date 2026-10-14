Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi tận diệt nguồn lợi thuỷ sản

Ngày 14/10, Thiếu tá Nguyễn Văn Khéo, Phó Trưởng Công an xã Trí Phải, cho biết, thực hiện uỷ quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V.V.V. (sinh năm 1984, ngụ ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thuỷ sản.

Cán bộ Công an xã Trí Phải tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can V.V.V.

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 4/8/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Trí Phải phát hiện, bắt quả tang V.V.V. sử dụng công cụ kích điện để khai thác thuỷ sản trên tuyến sông thuộc ấp Trời Mọc, xã Trí Phải. Tang vật thu giữ gồm một bộ công cụ kích điện, một bình pin tự chế, một cây vợt, cùng một số tôm, cá khai thác được và các tang vật liên quan.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, vào tháng 9/2025, V.V.V. đã bị Công an xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thuỷ sản. Mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, người này vẫn tiếp tục tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an xã Trí Phải khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng công cụ kích điện, xung điện hoặc các phương thức khai thác thuỷ sản mang tính tận diệt. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, giữ gìn môi trường sinh thái, góp phần bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không chỉ góp phần răn đe, phòng ngừa chung mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ môi trường sinh thái./.