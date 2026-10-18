Kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm

Sáng 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác điều hành giá cả từ nay đến cuối năm phải hết sức thận trọng, chủ động kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, không để biến động giá cả gây sức ép lên lạm phát, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế về đầu tư công, công tác cán bộ, chi phí tăng...

Chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cụ thể, phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là điều kiện tiên quyết; tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, người đứng đầu

Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật. Đồng thời, phải đặc biệt quan tâm phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết tình trạng thiếu trường lớp, sách giáo khoa, phát triển nhà ở xã hội, giảm nghèo; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027; lưu ý vai trò quyết định của công tác cán bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Cùng với đó, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, người đứng đầu, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể; từ năm 2027 đẩy mạnh đánh giá theo các chỉ số kết quả công việc (KPI). “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết thay thế cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả công việc cụ thể và thời hạn hoàn thành rõ ràng”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cùng với giải quyết điểm nghẽn về trách nhiệm cán bộ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế biển.

Chuyển các chỉ tiêu xã hội thành cam kết có nguồn lực và trách nhiệm

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP Hồ Chí Minh) đề nghị, bổ sung thước đo tăng trưởng chuyển thành thu nhập và việc làm bền vững. Cụ thể bổ sung bảng theo dõi gồm: thu nhập thực sau lạm phát, tỷ lệ việc làm phi chính thức, thất nghiệp của thanh niên, số người không học tập hoặc không có việc làm, mức tham gia bảo hiểm xã hội và tình trạng chậm đóng. Gắn mục tiêu tăng trưởng với một số kết quả có thể kiểm chứng như giảm việc làm bấp bênh, mở rộng bảo hiểm xã hội và hỗ trợ giữ việc làm trong các ngành chịu tác động của biến động thương mại. “Đây là phần giúp Quốc hội trả lời câu hỏi cử tri quan tâm nhất: tăng trưởng cao có cải thiện đời sống của số đông hay mới thể hiện qua các chỉ tiêu tổng hợp”, đại biểu nêu.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ 2, Đoàn TP Hồ Chí Minh.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung cũng đề nghị, chuyển các chỉ tiêu xã hội thành cam kết có nguồn lực và trách nhiệm. Theo đó, mỗi lĩnh vực xã hội trọng yếu cần có tối thiểu một chỉ tiêu kết quả, cơ quan chủ trì, nguồn lực và mốc thời gian.

“Ví dụ, chỉ tiêu về phổ cập mầm non và thiếu giáo viên; chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ tại trạm y tế xã; tiếp cận BHYT ổn định; bảo vệ trẻ em; việc làm cho thanh niên; khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu ở vùng khó khăn. Đối với y tế, không nên chỉ tính số bác sĩ, giường bệnh hoặc tỷ lệ bao phủ BHYT. Cần theo dõi thêm khả năng người dân được khám chữa bệnh ban đầu, chênh lệch nhân lực giữa các địa phương, chi phí người bệnh tự trả và năng lực ứng phó dịch bệnh của y tế dự phòng. Đối với giáo dục, cần làm rõ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, thay vì giao nhiệm vụ mà chưa nêu kinh phí và nhân lực bảo đảm”, đại biểu góp ý.

Các đại biểu dự phiên họp.

Về đánh giá việc sắp xếp chính quyền theo chất lượng phục vụ tại cơ sở, đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho rằng, các con số về số hóa hồ sơ và tỷ lệ giải quyết đúng hạn là cần thiết, nhưng chưa đủ để kết luận mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả. Cử tri quan tâm hồ sơ có được giải quyết đúng ngay lần đầu không, người dân có phải đi xa hơn không, trạm y tế và trường học có hoạt động một cách hiệu quả liên tục không, cấp xã có đủ người và kinh phí để nhận nhiệm vụ mới không, sự hài lòng của người dân như thế nào.

“Tôi đề nghị, Chính phủ báo cáo theo từng địa phương về tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, khối lượng hồ sơ tồn, thời gian xử lý thực tế, số lần người dân phải bổ sung hồ sơ, dịch vụ y tế – giáo dục bị gián đoạn, kinh phí được phân cấp và tài sản công dôi dư đã đưa vào sử dụng... Kết quả này nên là căn cứ điều chỉnh biên chế, ngân sách và mức độ phân cấp, thay vì chỉ đánh giá bằng tỷ lệ thủ tục đã chuyển giao”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân chia sẻ, kết quả tăng trưởng gần 10% trong 9 tháng đầu năm là thành tựu rất đáng trân trọng.

Nêu quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân chia sẻ, kết quả tăng trưởng gần 10% trong 9 tháng đầu năm là thành tựu rất đáng trân trọng, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bất thường, bất định, khó dự báo và thời tiết diễn biến cực đoan. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng, cả ba động lực tăng trưởng truyền thống vẫn còn những khó khăn, thách thức cần giải quyết.

Bày tỏ nhất trí với các giải pháp đã được Thủ tướng trình bày trước Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là giải quyết bài toán vốn đầu tư; đề nghị cần phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, nhà ở, khu công nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao năng lực cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.