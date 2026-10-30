Kiên quyết tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức "Hội nghị phổ biến một số quy định mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu".

Tham dự hội nghị có đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đại diện cơ quan Hải quan, Sở Công Thương các tỉnh thành và đại diện các Hiệp hội ngành hàng cùng đông đảo doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phổ biến một số quy định mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Cẩm Trang - đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, công tác xây dựng thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cũng như pháp luật về xuất nhập khẩu nói riêng trong thời gian qua đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dấu ấn mang tính chiến lược.

Theo đó, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải kiên quyết tháo gỡ cho được các “điểm nghẽn” pháp lý. Ngành Công Thương luôn tiên phong hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý ngoại thương nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tương thích sâu rộng với các cam kết quốc tế và các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Bà Nguyễn Cẩm Trang - đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải kiên quyết tháo gỡ cho được các “điểm nghẽn” pháp lý.

Qua đó, để đảm bảo lợi ích của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quy định pháp luật ngoại thương nhằm duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thực hiện triệt để chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm "Trung ương kiến tạo, giữ vai trò quản lý vĩ mô, xây dựng chiến lược, quy hoạch; địa phương quyết định, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã được rà soát, điều chỉnh toàn diện để trao quyền chủ động nhiều hơn cho các địa phương, bảo đảm tính liên thông, thông suốt và tuyệt đối không để xảy ra chồng lấn hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Cẩm Trang chia sẻ, trong bối cảnh Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ để xây dựng một nền kinh tế hiện đại, có sức cạnh tranh cao, việc thiết lập và vận hành một cơ chế kiểm soát thương mại chiến lược, quản lý hàng hóa lưỡng dụng hiệu quả là yêu cầu cấp bách.

Điều này không chỉ giúp bảo đảm an ninh kinh tế mà còn là quốc tế chìa khóa củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư công nghệ cao quốc tế khi rót vốn vào Việt Nam, giúp doanh nghiệp nội địa tự tin tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu phổ biến, hướng dẫn chi tiết các văn bản pháp lý quan trọng vừa ban hành.

Tại hội nghị, đại diện Cục Xuất nhập khẩu trực tiếp phổ biến, hướng dẫn chi tiết các văn bản pháp lý quan trọng vừa ban hành, trọng tâm là: Nghị định số 292/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương, thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP; Thông tư số 48/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 292/2026/NĐ-CP; các quy định về kiểm soát thương mại chiến lược và hàng hóa lưỡng dụng tại Nghị định số 259/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược và Thông tư số 42/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương...

Quán triệt các quy định mới về kiểm soát thương mại chiến lược, hàng hóa lưỡng dụng

Hội nghị dành thời gian chuyên sâu để quán triệt các quy định mới về kiểm soát thương mại chiến lược, hàng hóa lưỡng dụng - những nội dung có tác động trực tiếp và vô cùng thiết thực đến chiến lược kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp.

"Hội nghị trực tiếp đối thoại, hướng dẫn và tháo gỡ ngay những vướng mắc của các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trong quá trình thực thi quy định mới, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính đã được phân cấp mạnh mẽ về cho UBND các tỉnh, thành phố", đại diện Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh.

Hội nghị cung cấp bức tranh toàn diện, giúp các cơ quan quản lý, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt chính xác, vận dụng linh hoạt các quy định mới.

Với mục tiêu lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ, Cục Xuất nhập khẩu mong muốn thông qua Hội nghị cung cấp bức tranh toàn diện, giúp các cơ quan quản lý, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt chính xác, vận dụng linh hoạt các quy định mới.

Qua đó, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, cắt giảm tối đa chi phí, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính, đồng thời kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, Hiệp hội, các địa phương liên quan đến việc thực thi các quy định mới về xuất nhập khẩu.

Hội nghị giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định mới ban hành. Việc này nhằm nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế, giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Đồng thời, các đại diện Cục Xuất nhập khẩu trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, Hiệp hội, các địa phương liên quan đến việc thực thi các quy định mới về xuất nhập khẩu cũng như thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mới được phân cấp, phân quyền cho Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện.