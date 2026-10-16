Kiên quyết ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép tại xã Giao Minh

Ảnh minh họa.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn số 7361/UBND-VP3 ngày 15/10/2026 về việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực kè cống Mốc Giang và cống Cồn Năm, xã Giao Minh. Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Giao Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực nêu trên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh hoạt động khai thác, vận chuyển cát tại khu vực nêu trên; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Ngọc Linh)

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra, đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình cống Mốc Giang, cống Cồn Năm và các công trình thủy lợi liên quan; kịp thời tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Ủy ban nhân dân xã Giao Minh khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, xử lý; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền, không để tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn đê điều, công trình thủy lợi và ổn định tình hình tại địa phương.