Kiên quyết không giữ lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đáp ứng tiêu chí

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đáp ứng tiêu chí sẽ bị sắp xếp. Ảnh minh họa

Thông báo nêu, đến ngày 27-10, theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 234 cơ sở, giảm 110 cơ sở, tương ứng khoảng 31,97% so với thời điểm ngày 1-7-2025, đạt tiến độ và mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm khoảng 47,7%.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp theo tiến độ được giao; việc sắp xếp phải thực chất, đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; không giảm đầu mối cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, địa phương khẩn trương rà soát, thống nhất số liệu, kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước; xác định rõ số cơ sở đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa triển khai; nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng bộ, địa phương.

Bộ GD-ĐT tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20-11. Trong đó, đối với 28 hồ sơ đang thẩm định, hoàn thành quyết định trước ngày 15-11; đối với hồ sơ gửi đến đã đủ điều kiện, ban hành quyết định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20-11.

Phó Thủ tướng nêu rõ, kiên quyết không đề xuất giữ lại các cơ sở không đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất giữ lại tại các bộ, cơ quan Trung ương do thuộc lĩnh vực đặc thù, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan rà soát, đánh giá việc đáp ứng từng tiêu chí, có đầy đủ hồ sơ, tài liệu..