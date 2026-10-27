Kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu chưa đủ điều kiện

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản và khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý.

Rà soát từng tàu, làm sạch dữ liệu quản lý

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu rà soát toàn diện công tác chống khai thác IUU; thường xuyên cập nhật, đối chiếu, làm sạch và thống nhất dữ liệu tàu cá trên các hệ thống VNFishbase, giám sát hành trình tàu cá (VMS), truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Hồ sơ, số liệu phục vụ công tác quản lý và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất, có thể kiểm tra, đối chứng.

Các cơ quan chức năng và địa phương có trách nhiệm lập danh sách, phân loại cụ thể tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm IUU và tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Biên phòng Khánh Hòa tuyên truyền về việc phòng, chống khai thác IUU cho bà con ngư dân.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý tàu cá trên địa bàn, rà soát đến từng tàu, từng chủ tàu; nắm chắc tình trạng hoạt động, vị trí neo đậu và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát, không để tàu cá không đủ điều kiện tự ý xuất bến đi khai thác.

Đối với tàu cá mất kết nối hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình, cơ quan chức năng phải khẩn trương xác minh, xử lý và hoàn thiện hồ sơ theo từng trường hợp.

Những vụ việc chưa đủ căn cứ xử lý phải làm rõ nguyên nhân, tài liệu chứng minh và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Việc triển khai hệ thống eCDT cũng phải được thực hiện đồng bộ đối với các tàu cá thuộc diện bắt buộc.

Dữ liệu xuất, nhập bến và xuất, nhập cảng phải được đối chiếu với thông tin của Bộ đội Biên phòng cùng các hệ thống liên quan, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp thiếu dữ liệu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ.

Bên cạnh công tác kiểm soát, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện điều kiện hoạt động, thực hiện quy định truy xuất nguồn gốc thủy sản qua hệ thống eCDT và chấp hành yêu cầu về thiết bị giám sát hành trình.

Kết quả giải bản, xóa đăng ký và tình trạng thực tế của tàu cá phải được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ quản lý, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất.

Xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng

Để nâng cao hiệu quả thực thi, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn.

Đối với hồ sơ đề nghị giải bản tàu cá đã tiếp nhận, các địa phương phải kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm trong tháng 10/2026, không để tồn đọng, kéo dài.

Trong tháng 11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra lại kết quả xử lý hồ sơ giải bản tại các địa phương, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những trường hợp còn tồn đọng.

Khánh Hòa yêu cầu tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, phối hợp đối chiếu dữ liệu và kịp thời phát hiện những trường hợp không bảo đảm điều kiện hoạt động. Công an tỉnh phối hợp xác minh, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức thanh tra tại 2 - 3 địa phương còn nhiều tồn tại, báo cáo kết quả trong tháng 12/2026.

Việc phân công rõ trách nhiệm, gắn kiểm soát thực tế với đối chiếu dữ liệu và xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, ngăn chặn vi phạm IUU và thực hiện nghiêm các yêu cầu trong quá trình kiểm tra của EC.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung vượt thẩm quyền và báo cáo kết quả về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/10/2026.