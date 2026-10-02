Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm để tạo những đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, công tâm, khách quan, trong bối cảnh khối lượng công việc rất cao và yêu cầu về tiến độ, thời gian cũng rất gấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện việc đánh giá cán bộ theo các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm; cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại; cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương thông qua đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, đánh giá theo năm làm cơ sở để xem xét bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ.

Thủ tướng khẳng định, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất thì hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó căn cứ chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Chính phủ để tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vào thời điểm cuối năm.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội, triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ công tác về xây dựng Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát…