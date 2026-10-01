Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm để tạo những đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Việc đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, công tâm, khách quan, trong bối cảnh khối lượng công việc rất nhiều và yêu cầu về tiến độ, thời gian rất gấp.

Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương thông qua đánh giá cán bộ định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, đánh giá theo năm làm cơ sở để xem xét bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ.

Theo Thủ tướng, công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất thì hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đánh giá hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã được hoàn thành đúng kế hoạch.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong quý còn lại của năm.

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vào thời điểm cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm và bảo đảm tiến độ yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chuẩn bị thật tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 4 và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo không có văn bản nợ đọng...

Hội nghị đã tiến hành đánh giá và đề xuất mức xếp loại quý 3 đối với các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét, quyết định xếp loại quý 3 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thường trực Đảng ủy Chính phủ.