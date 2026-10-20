Kiên quyết giải tỏa vi phạm tại chợ Thái Phù

Các lực lượng ra quân giải quyết việc sử dụng đất không đúng quy định

Đồng chí Nguyễn Thạch Bỉnh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường xã Sóc Sơn và Công an xã Sóc Sơn triển khai kế hoạch.

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định tại khu vực chợ Thái Phù còn 68 trường hợp vi phạm. Các công trình, vật kiến trúc tồn tại gồm nhà cấp 4, nhà tạm, quán bán hàng, lều lán, mái che bằng tôn và fibro xi măng, hàng rào xây gạch, hàng rào quây tôn, bục bệ và nhiều hạng mục khác.

Các công trình này nằm trên phần đất công đã được UBND thành phố Hà Nội quy hoạch chợ hạng III. Việc tự ý xây dựng, dựng kiốt, lều lán và sử dụng mặt bằng để kinh doanh không đúng quy định gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và việc tổ chức hoạt động tại khu vực chợ.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, chính quyền xã Sóc Sơn đã triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, do các vi phạm chưa được khắc phục dứt điểm, xã đã tổ chức ra quân, huy động lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, xử lý các trường hợp theo quy định của pháp luật.

Thông qua đợt ra quân, xã Sóc Sơn thể hiện quyết tâm xử lý các vi phạm tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự đô thị.

Việc giải tỏa nhằm chấm dứt tình trạng tự ý sử dụng đất công, xây dựng công trình và tổ chức kinh doanh không đúng quy định, từng bước đưa công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị tại khu vực chợ Thái Phù vào nền nếp.

Sau khi hoàn thành giải tỏa, xã Sóc Sơn sẽ tổ chức kiểm tra hiện trạng, xác nhận và bàn giao mặt bằng để quản lý. Đồng thời, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, tự ý dựng công trình và kinh doanh trái quy định.

Thông qua đợt ra quân, xã Sóc Sơn thể hiện quyết tâm xử lý các vi phạm tồn tại, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, địa phương cũng yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tái diễn vi phạm, góp phần xây dựng khu vực chợ Thái Phù trật tự, ổn định và bảo đảm mỹ quan.