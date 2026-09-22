Kiên quyết điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại cuộc họp chiều 22-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo báo cáo tại cuộc họp, tổng số vốn bố trí năm 2026 cho các dự án trọng điểm GTVT hơn 255.000 tỷ đồng. Đến ngày 31-8, các dự án đã giải ngân 95.440 tỷ đồng, đạt 38%, thấp hơn tiến độ giải ngân chung cả nước, gần 50%.

Nhiều dự án quy mô lớn có tỷ lệ giải ngân dưới 30%; đặc biệt, 12 dự án giải ngân dưới 5%.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, bảo đảm tiến độ, kế hoạch và chất lượng các dự án trọng điểm GTVT sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và là tiền đề cho giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, bộ, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong triển khai các dự án, kể cả áp dụng biện pháp về công tác cán bộ.

Theo Thủ tướng, tiến độ các dự án do chủ đầu tư, bộ, ngành, địa phương xây dựng, đăng ký nên phải thực hiện đúng cam kết, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; không lùi, kéo dài hoặc điều chỉnh tiến độ nếu không có lý do khách quan chính đáng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các bộ, ngành trực tiếp làm việc tại những dự án đang chậm tiến độ trong những ngày tới, xác định nguyên nhân, xử lý ngay vướng mắc và xây dựng lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm đối với từng dự án.

Đồng thời, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng được yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; kể cả tạm ứng vốn ngân sách trung ương cho địa phương có tốc độ giải ngân tốt, cần bổ sung vốn.

Kết quả giải ngân cũng được xác định là tiêu chí quan trọng trong bố trí kế hoạch vốn đầu tư công những năm tiếp theo.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thực hiện các dự án tái định cư độc lập phục vụ giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành rà soát, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao; lựa chọn tổ hợp tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời thuê đơn vị đủ năng lực thẩm tra.

Với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó có các tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cao Lãnh - An Hữu và Vành đai 3 TPHCM.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2027 theo các nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh thi công, bảo đảm đúng kế hoạch, trong đó có Cảng hàng không Gia Bình giai đoạn 1.1, phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị các công trình hạ tầng giao thông để khởi công hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư theo kế hoạch; tiếp tục triển khai các tuyến cao tốc nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc.