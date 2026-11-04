Kiên quyết đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức

Lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xoá và bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức (tức Đức Cộng)

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng vẫn còn xuất hiện một số đối tượng cộm cán, cầm đầu các băng, ổ nhóm tội phạm đã bị đấu tranh, xử lý khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có nhiều biểu hiện hoạt động phạm tội trở lại.

Các đối tượng phần lớn là giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động trong nhiều lĩnh vực phi pháp như: cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, buôn bán hàng cấm, bảo kê... Một số đối tượng côn đồ có biểu hiện tụ tập ăn chơi càn quấy, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để thanh toán, trả thù lẫn nhau, tranh giành địa bàn làm ăn hoặc siết nợ, đòi nợ thuê, bảo kê, gây ra một số vụ cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Những hoạt động này không chỉ gây mất ANTT mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hoạt động có tổ chức theo băng, ổ nhóm nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh và tố giác.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch chuyên đề công tác chuyên sâu, đồng thời xác định đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh trấn áp là các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án. Kết quả, từ năm 2025 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đấu tranh, triệt xoá 11 băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt giữ 64 đối tượng hình sự cộm cán. Phương thức hoạt động của loại tội phạm này chủ yếu là: Hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức các sới bạc, đường dây lô đề, cá độ thể thao, siết nợ, đòi nợ thuê, thanh toán lẫn nhau; can dự vào các hoạt động kinh tế, đấu thầu, kinh doanh, khai thác khoáng sản...

Điển hình, ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát ma túy và Công an phường Nam Định bắt giữ đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng Kỷ), sinh năm 1974, trú tại 122 Hùng Vương, phường Nam Định về hành vi “Đánh bạc” trên không gian mạng. Đây là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới giang hồ ở tỉnh Nam Định (cũ), có quan hệ xã hội phức tạp; đã có 3 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Nhiều năm trước, Nguyễn Kỳ Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ). Sau khi bị Công an thành phố Nam Định (cũ) đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm, Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng Công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động. Trước đó, ngày 18/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Cục Nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Kỳ Dũng là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá nên đã thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Mới đây, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức là đối tượng giang hồ lưu manh, côn đồ, cộm cán (có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ). Nguyễn Minh Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng” và bị lực lượng Công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Thời gian gần đây, Nguyễn Minh Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và 1 tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây, hoặc phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng, nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác để bán hàng và được tiền tương tác từ các tập đoàn quản lý Facebook, TikTok… Hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, dẫn đến lối sống lệch chuẩn, coi thường pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về ANTT trên địa bàn. Căn cứ các thông tin, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và tổ chức bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo băng, ổ nhóm trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi và xảo quyệt hơn. Do đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi vi phạm pháp luật, quyết không để hình thành các băng, ổ nhóm mới, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.