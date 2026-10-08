Kiến nghị xử lý hơn 38,6 tỷ đồng qua thanh tra

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2026, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao (Cục XI) Trần Kim Hậu cho biết, từ tháng 5 đến tháng 9/2026, đơn vị được giao chủ trì 45 lượt nhiệm vụ. Toàn bộ nhiệm vụ đều hoàn thành đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc tồn đọng.

Trong quá trình triển khai, Cục XI chủ động rà soát kế hoạch thanh tra, điều chỉnh phương thức thực hiện để tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ đột xuất, đồng thời hạn chế chồng chéo với hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị khác thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng, Cục XI đã chủ trì và hoàn thành 4/4 cuộc thanh tra đột xuất được giao. Bên cạnh đó, đơn vị tham gia cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về kinh doanh xăng dầu và hoàn thành cuộc thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại một số bộ.

Công tác tham mưu ban hành kết luận thanh tra cũng được đẩy nhanh. Cục XI đã tham mưu ban hành 5 kết luận thanh tra và 2 kết luận sửa đổi, bổ sung.

Đáng chú ý, qua công tác thanh tra, tổng số vi phạm kinh tế được kiến nghị xử lý lên tới 38.643,2 triệu đồng. Trong đó, số tiền kiến nghị thu hồi là 23.962,6 triệu đồng, bao gồm 22.442,7 triệu đồng về ngân sách Nhà nước.

Kết quả này cho thấy việc tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ thanh tra đột xuất đã góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vi phạm về kinh tế, tài chính, đồng thời tăng cường trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản và nguồn lực nhà nước.

Cục XI cũng đã tập trung xử lý một kết luận thanh tra kéo dài từ năm 2023 liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, một số chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và việc cổ phần hóa doanh nghiệp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kết luận thanh tra số 388/KL-TTCP được ban hành ngày 26/6/2026 và công khai sau đó.

Trong 3 tháng cuối năm, Cục XI tiếp tục tập trung tham mưu ban hành kết luận đối với các cuộc thanh tra về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đồng thời chủ động nắm tình hình quản lý Nhà nước tại các bộ được phân công và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.