Kiến nghị xem xét cơ chế hỗ trợ dự án cấp thiết tại miền núi

Cùng với đó, đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về định mức chi, hỗ trợ phát triển sản xuất, xác định giá vật liệu và nhân công tại miền núi, quản lý tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ; phân định rõ trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp giữa các bộ, ngành.

Đối với UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương hoàn thiện cơ chế thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; tập trung giải ngân, tháo gỡ vướng mắc và gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, hiệu quả thực hiện.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Thị Bích Hậu cho biết, ngành chức năng khẩn trương tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc; rà soát, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, kế hoạch và định mức thuộc thẩm quyền theo Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội (nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây); phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tinh gọn, không chồng chéo.

Thành phố giao từng địa phương, chủ đầu tư rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án, lập tiến độ giải ngân đến ngày 31/12/2026; xác định rõ khó khăn, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Tiếp tục phát huy vai trò của 3 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời tham mưu điều chuyển vốn đối với nhiệm vụ không còn khả năng thực hiện theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thành phố ưu tiên các công trình thiết yếu, địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế, giảm nghèo bền vững; tăng cường hướng dẫn cấp xã, kiểm tra, giám sát, chuyển đổi số và trách nhiệm người đứng đầu.