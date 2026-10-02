Kiến nghị từ cơ sở, trách nhiệm từ nghị trường

Đề nghị quản lý chặt sim rác, định danh cuộc gọi

Những thay đổi đang diễn ra ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại thôn, xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Theo cử tri xã Vĩnh Trụ, trước đây địa phương có 21 thôn, bình quân mỗi thôn hơn 500 hộ. Sau sắp xếp, bình quân tăng lên hơn 1.000 hộ. Trong khi đó, nhiều nhà văn hóa chật hẹp, xuống cấp hoặc không đủ sức chứa để đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, cử tri kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể về quy chuẩn diện tích, xây dựng, mở rộng và nguồn kinh phí đầu tư nhà văn hóa sau sáp nhập.

Cử tri xã Giao Hưng kiến nghị các vấn đề về an toàn thông tin mạng. Ảnh: Ngọc Ánh

Làm rõ nội dung này, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo UBND các xã khẩn trương rà soát, thống kê hiện trạng, lập phương án đối với từng cơ sở cụ thể. Căn cứ nhu cầu thực tế và quy hoạch của địa phương yêu cầu ưu tiên điều hòa, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất dôi dư để phục vụ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác.

Đối với việc xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa tại các thôn là nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. Do đó, đề nghị xã Vĩnh Trụ chủ động bố trí nguồn lực của địa phương để thực hiện. Ngoài ra, ngày 28/7/2026 HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết 57/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, quyết định phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa cho 129 xã, phường (trong đó có xã Vĩnh Trụ).

Còn cử tri xã Giao Hưng đặt vấn đề cần bảo đảm an toàn thông tin mạng trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi. Theo cử tri, tình trạng tội phạm công nghệ cao sử dụng các cuộc gọi giả mạo kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù các cấp, các ngành đã tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, tình trạng lừa đảo vẫn chưa được kiểm soát. Cử tri kiến nghị có giải pháp đồng bộ, cơ chế quản lý chặt hơn, trong đó có việc triệt xóa sim rác và định danh cuộc gọi, góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo trên không gian mạng.

Trước băn khoăn của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh sẽ chuyển tải vấn đề từ thực tiễn đến cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương; đồng thời, theo dõi việc hoàn thiện cơ chế quản lý, nhất là những giải pháp có thể tác động trực tiếp đến việc ngăn chặn các cuộc gọi giả mạo, sim rác và hành vi lợi dụng công nghệ để lừa đảo.

Không để thực phẩm bẩn “len lỏi” vào bếp ăn tập thể

Cùng với an ninh mạng, an toàn thực phẩm là vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân, nhất là học sinh và công nhân tại các khu tập thể, trường học, khu công nghiệp.

Cử tri phản ánh tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, có nguy cơ tồn dư hóa chất cấm và thủ đoạn làm giả nhãn mác, bao bì để đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường. Cử tri lo ngại các sản phẩm giả mạo thương hiệu có thể xâm nhập bếp ăn tập thể tại trường học, khu công nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng. Vì vậy, kiến nghị Quốc hội và các bộ, ngành xem xét sớm có những giải pháp mạnh hơn, đồng bộ hơn để kiểm soát thị trường thực phẩm.

Liên quan đến các vấn đề dân sinh, đất đai tiếp tục là lĩnh vực nhận được sự quan tâm lớn của cử tri. Theo cử tri xã Giao Hưng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số thủ tục hành chính về đất đai vẫn khiến người dân phải đi xa, đi lại nhiều lần và qua nhiều khâu trung gian. Từ thực tế đó, đề nghị cơ quan quản lý đất đai và ĐBQH tỉnh nghiên cứu, đề xuất khi sửa đổi Luật Đất đai theo hướng chuyển giao chức năng, nhiệm vụ hoặc các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về UBND cấp xã. Qua đó, giúp người dân thực hiện thủ tục gần nơi cư trú hơn, giảm khâu trung gian.

Ghi nhận kiến nghị xác đáng của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp để tham gia góp ý trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề nghị nghiên cứu mô hình tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và cung cấp dịch vụ công về đất đai theo hướng gần dân, thuận tiện hơn, giảm khâu trung gian, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm quản lý thống nhất về hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri xã Ninh Cường tập trung đặt câu hỏi về một vấn đề rất thực tế, đó là làm thế nào để nông nghiệp chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, có vùng tập trung, ứng dụng khoa học, công nghệ và liên kết được với doanh nghiệp. Cử tri không chỉ đề nghị hỗ trợ vốn, giống, khoa học kỹ thuật mà còn đặt vấn đề về đầu ra sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP.

Làm rõ vấn đề trên, Đoàn ĐBQH tỉnh nêu một loạt kế hoạch, chiến lược hướng đi như: tích tụ đất đai; phát triển cánh đồng lớn; nâng cao vai trò hợp tác xã; ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa và chuyển đổi số; phát triển chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với OCOP. Đoàn cũng cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp kiến nghị về đất đai, hợp tác xã, tín dụng, khoa học, công nghệ, vùng nguyên liệu và tiêu thụ nông sản để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.