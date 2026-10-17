Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, bất cập

Trình bày báo cáo, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sau hơn 1 năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả; cấp xã, phường đã chủ động lãnh đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chăm lo kịp thời an sinh xã hội. Nhà nước quan tâm điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, tạo thêm động lực cho cán bộ cơ sở yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao việc nâng mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng, cùng nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã lan tỏa niềm xúc động sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập trung vào mở rộng cơ hội học tập, tổ chức lại hệ thống trường học, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn.

Cử tri và nhân dân quan tâm, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm theo dõi và đồng tình với kết quả xử lý các vụ án lớn về kinh tế, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa... gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

Cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà cho nhân dân. Sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, gây xuống cấp, lãng phí.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nhà ở.

Cùng với đó, kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy...