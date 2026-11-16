Kiến nghị tiếp tục điều tra, làm rõ hơn 100 đơn tố giác vụ Mr Pips

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo.

Chiều 16/11, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên bản án đối với Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan.

Bên cạnh việc đưa ra những mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và các bị cáo đồng phạm, bản án còn đề cập đến những nội dung cần tiếp tục điều tra, xử lý sau giai đoạn 1 của vụ án.

Đáng chú ý, HĐXX kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương xác minh các đối tượng, hành vi, tài sản đã được tách ra hoặc chuyển lại để điều tra; đồng thời làm rõ hơn 100 đơn tố giác, đề nghị xác định tư cách bị hại mà Tòa án tiếp nhận trong quá trình chuẩn bị xét xử.

Làm rõ các đối tượng liên quan, tránh bỏ lọt tội phạm

Theo đó, HĐXX kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện KSND TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng, hành vi và tài sản đã được tách ra hoặc được HĐXX chuyển lại.

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình mức án từ 9 - 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Đặc biệt, cần tập trung làm rõ hoạt động của các bộ phận do Bùi Trung Đức, Đặng Hoàng Liên Anh, Vương Phương Anh và các đối tượng khác vận hành; xác minh hành vi của những người có dấu hiệu che giấu, không tố giác, chứa chấp tội phạm, rửa tiền và các cá nhân liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt người phạm tội, hành vi phạm tội; đồng thời triệt để thu hồi tài sản, góp phần khắc phục hậu quả và bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Một nội dung đáng chú ý khác được HĐXX đề cập là việc xử lý các đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị xác định tư cách bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại của những cá nhân liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán trong hệ thống của các bị cáo.

Các bị cáo tại tòa.

Theo HĐXX, trong quá trình chuẩn bị xét xử vụ án, Tòa án đã nhận được đơn cùng các tài liệu liên quan của hơn 100 cá nhân. Những người này tố giác tội phạm, đề nghị được xác định là bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch do các bị cáo trong vụ án vận hành.

Tuy nhiên, căn cứ giới hạn của việc xét xử được quy định tại Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX không thể đưa những cá nhân này vào tham gia tố tụng trong vụ án đang xét xử.

Mặt khác, việc những người này có phải là bị hại trong vụ án hay không, số tiền bị chiếm đoạt cụ thể là bao nhiêu, phương thức và thủ đoạn chiếm đoạt như thế nào cũng như tính xác thực của các nội dung tố giác, tài liệu cung cấp đều cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và bạn gái là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.

Vì vậy, HĐXX đã tiếp nhận và chuyển toàn bộ đơn, tài liệu cùng những nội dung liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

Trước đó, trong phần tuyên án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là tù chung thân.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng người trong vụ án.

Theo nhận định của HĐXX, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, các bị cáo trong hệ thống của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã sử dụng nhiều thủ đoạn tư vấn, dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia giao dịch trên những sàn chứng khoán do nhóm này vận hành. Thực chất, đây là các sàn giao dịch không có hoạt động đầu tư thực tế, được lập ra nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua rà soát, đối chiếu kết quả điều tra trong giai đoạn 1, HĐXX xác định các bị cáo đã dụ dỗ, dẫn dắt 916 bị hại tham gia đầu tư với tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

Trong đó, các bị hại đã rút và nhận lại tổng số tiền hơn 163 tỷ đồng; số tiền thực tế bị chiếm đoạt được xác định gần 1.560 tỷ đồng.