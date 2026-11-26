Sáng 26/11, tại xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh) Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tiếp xúc cử tri xã Bình Hiệp sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc cử tri ở xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: L.Tiến.

Thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp Quốc hội khoá XVI, bà Lê Thị Song An, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

Đồng thời, Quốc hội quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cùng với hoạt động giám sát, khảo sát và tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã vận động nguồn lực trị giá hàng chục tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Từ nguồn vận động, Đoàn hỗ trợ trao 2.346 suất quà, 5 bộ máy vi tính, xây dựng 24 căn nhà và 2 công trình thể thao.

Các cử tri xã Bình Hiệp nêu ý kiến với Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc. Ảnh: L.Tiến.

Tại hội nghị, cử tri xã Bình Hiệp thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề trong đời sống xã hội. Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo xã Bình Hiệp nghiêm túc tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin khái quát với cử tri về tình hình thế giới, trong nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 và phương hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước trong năm 2027.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giải đáp các ý kiến của cử tri. Ảnh: L.Tiến.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tập trung giải quyết dứt điểm và thông báo kết quả đến cử tri, không để kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ tiếp xúc.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đại tướng ghi nhận, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng Đảng bộ, chính quyền xã Bình Hiệp và 80 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.