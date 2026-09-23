Kiến nghị thêm thuốc ung thư thế hệ mới vào danh mục BHYT, Bộ Y tế nói gì?

Sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị điều chỉnh, mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế, bổ sung các thuốc mới, đặc biệt thuốc điều trị ung thư và những loại hiện người bệnh phải chuyển tuyến hoặc tự mua.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có danh mục thuốc tương đối đầy đủ và rộng so với mức đóng bảo hiểm y tế. Danh mục này bao phủ nhiều nhóm thuốc phục vụ điều trị, trong đó có cả thuốc ung thư, sinh phẩm và các thuốc y học cổ truyền.

Với thuốc hóa dược và sinh phẩm, Thông tư 20/2022 ngày 31/12/2022 quy định 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong số này có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc nhóm điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục thuốc y học cổ truyền cũng gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, theo Thông tư 05/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 27/2020.

Thuốc điều trị ung thư đắt tiền tạo gánh nặng chi phí cho bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Y tế lưu ý danh mục bảo hiểm y tế được quy định theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi cụ thể hàm lượng, dạng bào chế hay tên thương mại. Vì vậy, số thuốc thành phẩm được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên thực tế nhiều hơn con số thể hiện trong danh mục.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi danh mục thuốc hóa dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế. Dự kiến, danh mục mới sẽ bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao.

Cùng với việc bổ sung thuốc, cơ quan này cũng xem xét tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế. Cách tiếp cận này nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thuốc mới nhưng vẫn tính đến khả năng chi trả của quỹ và người bệnh.

Một thay đổi khác được Bộ Y tế nghiên cứu là chuyển từ quy định thanh toán thuốc theo hạng bệnh viện sang theo cấp chuyên môn kỹ thuật. Nếu được áp dụng, phạm vi thanh toán thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu sẽ được mở rộng.

Theo dự kiến, 349 thuốc sẽ được bổ sung phạm vi thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu. Người bệnh có thể tiếp cận một số thuốc ngay tại tuyến cơ sở thay vì phải chuyển lên tuyến trên, qua đó giảm thời gian đi lại và các chi phí phát sinh trong quá trình điều trị.

Việc sửa đổi danh mục thuốc được đặt trong yêu cầu vừa đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng, vừa bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và khả năng cân đối của quỹ.

Theo thống kê của ngành y tế, chi phí dược phẩm luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cấu trúc giải ngân quỹ, tiêu tốn gần 46.000 tỷ đồng (hơn 32%) năm 2023 và xấp xỉ 51.000 tỷ đồng (hơn 31%) năm 2024. Hiện có 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với khoảng 186 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.