Đại biểu và cử tri dự buổi tiếp xúc.

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Đại tá Ngô Tuấn Anh cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tại Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên có 41 lượt phát biểu tại tổ và 7 lượt phát biểu tại hội trường. Các đại biểu tập trung góp ý vào các dự án luật, nghị quyết; đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển công nghiệp văn hóa gắn với hạ tầng số.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri các xã bày tỏ vui mừng trước kết quả Kỳ họp, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong các phiên thảo luận, chất vấn.

Tại Hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở và đời sống nhân dân. Trong đó, cử tri đề nghị bố trí kinh phí hoạt động cho các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã phù hợp với quy mô địa bàn, số lượng hội viên sau sắp xếp; rà soát biên chế, vị trí việc làm và chế độ đối với cán bộ Mặt trận, đoàn thể cấp xã.

Cử tri cũng đề nghị hoàn thiện chính sách đối với các xã an toàn khu, nhất là về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Về lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết các thủ tục liên quan; công khai quy trình, thời hạn xử lý hồ sơ. Đồng thời kiến nghị tỉnh bố trí nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình đường, cầu dân sinh.

Đáng chú ý, trước tình trạng sạt lở bờ sông Cầu đe dọa tuyến đường đi lại duy nhất của người dân xóm Đại Lễ, xã Phú Bình, cử tri đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát, đôn đốc triển khai dự án kè chống sạt lở; kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời xử lý các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian chờ thực hiện dự án.

Sau khi nghe ý kiến cử tri, đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh và địa phương đã trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Hà Sỹ Huân phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Huân tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết Đoàn sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, địa phương xem xét, giải quyết.

Đối với 34 ý kiến, kiến nghị đã được chuyển trước kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông tin đến cử tri khi có kết quả trả lời.