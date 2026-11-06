Kiến nghị tháo gỡ khó khăn về biên chế và nhân sự

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Úy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao; bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan.

Thiếu 12 biên chế, nhiều vị trí cần bổ sung

Theo báo cáo của UBND phường Thuận Giao, hiện biên chế các cơ quan chuyên môn của phường có 58 người, còn thiếu 12 người so với nhu cầu. Các vị trí cần bổ sung tập trung ở những lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế, hạ tầng và đô thị, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp công dân và kế toán.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tình hình bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là yêu cầu bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng.

Trên cơ sở tình hình thực tế, phường Thuận Giao kiến nghị Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận viên chức vào làm công chức, tạo điều kiện bổ sung đội ngũ nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc tại địa phương.

Kiến nghị bổ sung nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động

Bên cạnh đó, phường đề xuất xem xét bổ sung 4 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho Trạm Y tế, đồng thời bảo đảm kinh phí chi trả tiền lương và các khoản đóng góp theo lương.

Lãnh đạo phường báo cáo với đoàn công tác.

Địa phương cũng kiến nghị tiếp tục tiếp nhận công chức có chuyên môn phù hợp từ các cơ quan, đơn vị, sở, ngành có nguyện vọng về công tác tại phường. Đồng thời, rà soát nhu cầu tuyển dụng, triển khai các chính sách thu hút nhân lực nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân sự, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, ghi nhận những kiến nghị của địa phương. Bà cho biết, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ phường hoàn thiện phương án bố trí nhân sự và đề xuất bổ sung biên chế phù hợp với vị trí việc làm.

Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu thực tiễn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở mà còn bảo đảm chất lượng giải quyết công việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.