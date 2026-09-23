Kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn nguồn lực tăng trưởng

Đến hết ngày 23/9, tại Công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ phát hiện, quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 631 bộ hài cốt riêng lẻ, 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể.