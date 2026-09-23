Kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn nguồn lực tăng trưởng
Sáng 23/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát thông tin, số liệu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP năm 2026. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kien-nghi-thao-go-diem-nghen-nguon-luc-tang-truong-419034.htm