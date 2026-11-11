Kiến nghị ổn định giáo dục 5 năm: Chạm đúng 'nỗi lòng' nhà giáo

Quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2027 sẽ có những thay đổi hoàn thiện. Ảnh: Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai

Tuy nhiên, yêu cầu giữ ổn định chính sách trong một khoảng thời gian cố định cũng đặt ra những băn khoăn không nhỏ. Liệu một khung thời gian cố định có vô tình làm chậm đi những điều chỉnh cần thiết trước sự thay đổi nhanh chóng của tri thức và công nghệ?

Đặt hai góc nhìn này cạnh nhau không phải để tìm xem bên nào đúng hay sai, mà để nhận diện bài toán cốt lõi của ngành giáo dục: Làm sao tìm được điểm cân bằng giữa yêu cầu đổi mới thích ứng và nhu cầu ổn định vận hành?

Áp lực xáo trộn tại nhà trường từ các chính sách giáo dục mới

Cần nhìn nhận thực tế rằng, nỗi trăn trở về sự thay đổi chính sách liên tục của cán bộ quản lý địa phương là hoàn toàn có cơ sở.

Khi một chính sách mới được ban hành - từ cấu trúc thi cử, hình thức đánh giá học sinh cho đến định mức công tác - toàn bộ hệ thống từ sở cho đến các nhà trường phải lập tức chuyển động để thích nghi.

Đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, nơi quy mô học sinh lên tới hàng triệu em và hạ tầng trường lớp luôn trong tình trạng quá tải, mỗi sự điều chỉnh trong chính sách giáo dục đều tạo ra những áp lực xáo trộn lớn.

Giáo viên không chỉ chịu áp lực từ công tác giảng dạy chuyên môn mà còn phải dành không ít thời gian để nghiên cứu, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo các chuẩn mực mới. Khi khoảng nghỉ giữa các lần thay đổi quá ngắn, tình trạng quá tải tâm lý và gánh nặng thủ tục là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, nhìn vào những thực tiễn nóng bỏng gần đây được các diễn đàn, báo chí đề cập, chúng ta thấy rõ một khía cạnh khác. Có những chính sách giáo dục nếu không được can thiệp và điều chỉnh kịp thời sẽ tạo ra những khoảng trống lớn về công bằng xã hội.

Câu chuyện quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đại học là một ví dụ. Khởi đầu là phương thức đánh giá năng lực ngoại ngữ, sự thiếu vắng các tiêu chuẩn đồng bộ trong giai đoạn đầu thực hiện tự chủ tuyển sinh đã dẫn đến sự phân hóa lớn trong cách áp dụng của các cơ sở đào tạo.

Thống kê cho thấy phần lớn thí sinh đạt các mức điểm đủ điều kiện quy đổi ưu thế (từ 5.5 đến 7.0) tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn, trong khi điều kiện tiếp cận ở các vùng khó khăn còn hạn chế; từ đó làm nảy sinh những tranh luận về cơ hội tiếp cận công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai lộ trình điều chỉnh từng bước thông qua việc giới hạn trọng số và áp trần điểm thưởng qua các năm. Định hướng hoàn thiện quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2027 nhằm đưa chứng chỉ ngoại ngữ trở về đúng chức năng đánh giá năng lực thực chất, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ cho toàn hệ thống.

Tương tự, bài toán điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và các quy định về nhân sự nhà giáo cũng đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt, tránh áp dụng cứng nhắc một mô hình chung. Hoạt động sư phạm mang tính đặc thù cao; việc thiếu các cơ chế riêng phù hợp với sức khỏe, tâm lý của giáo viên nữ hoặc tính chất từng bậc học có thể dẫn đến nguy cơ lãng phí nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm.

Ở chiều ngược lại, nếu áp đặt một khung thời hạn cố định một cách cứng nhắc cho mọi chính sách, hệ thống sẽ phải đối mặt với một rủi ro từ tính trì trệ và sự phản ứng chậm chạp trước các bất cập thực tiễn.

Chính sách giáo dục không vận hành trong một không gian khép kín. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), những chuyển dịch của thị trường lao động hay các bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành đều đòi hỏi sự phản ứng kịp thời từ cơ quan quản lý.

Nếu một quy định lộ rõ điểm nghẽn hoặc tạo ra tác động tiêu cực, việc cố tình duy trì chỉ để chạy theo mục tiêu ổn định hình thức sẽ gây lãng phí nguồn lực xã hội và tổn hại trực tiếp đến quyền lợi người học.

Gỡ điểm nghẽn chính sách giáo dục từ góc nhìn kiểm chứng thực tế

Để câu chuyện đổi mới không bị rơi vào cảnh "xáo trộn rồi lại điều chỉnh", việc tối ưu hóa các chính sách giáo dục đòi hỏi những phương thức thực thi đã qua kiểm chứng. Việc nhìn thẳng vào các mâu thuẫn từ thực tiễn cho thấy áp lực xáo trộn tại nhà trường hoàn toàn có thể được tháo gỡ.

Việc đưa chính sách mới vào "chạy thử" có kiểm soát thay vì áp dụng đại trà ngay là cách để hạ bớt sức nóng cho hệ thống. Việc chọn một vài địa phương đại diện cho các vùng miền khác nhau - chẳng hạn một đô thị lớn, một tỉnh miền núi và một tỉnh đồng bằng - trong một hoặc hai học kỳ sẽ giúp lộ diện sớm những vướng mắc trước khi nhân rộng.

Ở những khu vực thí điểm này, một bộ phận chuyên trách có thể theo sát và nắm bắt thực tế từ áp lực sổ sách của giáo viên, độ tiếp thu của học sinh cho đến phản ứng từ phía phụ huynh.

Đổi lại, cách làm này chắc chắn sẽ tạo ra những khoảng chênh lệch tạm thời về mặt quy định giữa các địa phương, đòi hỏi cơ quan quản lý một cơ chế phân quyền cởi mở và cả sự dũng cảm dám thử nghiệm.

Sự cẩn trọng còn nằm ở khâu đo lường chính xác quỹ thời gian làm việc của người thầy trước khi đặt bút ký ban hành văn bản. Thay vì chỉ đăng tải dự thảo rồi chờ góp ý mang tính hình thức trên cổng thông tin, quy trình thẩm định độc lập cần chủ động lắng nghe ý kiến phản hồi trực tiếp từ đông đảo giáo viên đứng lớp.

Dữ liệu từ thực tế sẽ là bộ lọc khách quan nhất. Bất kỳ điều khoản nào phát sinh thêm vô số thủ tục sổ sách ngoài chuyên môn đều cần được giữ lại để điều chỉnh kịp thời. Đây chính là chốt chặn hiệu quả nhằm ngăn những quy định xa rời thực tế môi trường sư phạm ngay từ khâu dự thảo.

Niềm tin của đội ngũ chỉ thực sự được củng cố khi cơ chế phản hồi hai chiều được vận hành công khai. Tình trạng lấy ý kiến đóng góp rồi để trôi vào im lặng cần được thay thế bằng những bản tổng hợp giải trình minh bạch sau mỗi đợt tham vấn.

Trong đó, cơ quan soạn thảo phải chỉ rõ những ý kiến nào được tiếp thu và sửa đổi ở đâu, đồng thời đưa ra luận cứ khoa học, pháp lý xác đáng cho những nội dung chưa thể áp dụng. Khi thầy cô thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và được giải thích thấu đáo, tâm lý đối phó hay hoài nghi đối với các quyết định đổi mới sẽ tự động được gỡ bỏ.

Đổi mới tạo ra lực đẩy để khắc phục những bất bình đẳng và điểm nghẽn thực tiễn, còn sự ổn định cung cấp điểm tựa vững chắc để năng lực sư phạm của người thầy được phát huy trọn vẹn.

Thay vì sa đà vào những cuộc tranh luận, điều ngành giáo dục cần nhất lúc này là chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy quản trị dựa trên dữ liệu thực tế.

Khi mỗi chính sách ra đời đều được kiểm chứng thực tế, được đo lường chính xác mức độ công việc của giáo viên và có sự giải trình minh bạch hai chiều, mọi sự điều chỉnh - dù nhanh hay chậm - sẽ không còn tạo ra những áp lực hành chính, mà sẽ nhận được sự đồng thuận và chủ động đón nhận từ toàn xã hội.