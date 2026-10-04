Kiến nghị nâng lương hưu với người nghỉ hưu trước năm 1993

Bộ Nội vụ đã có trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng gửi sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu có cơ chế chính sách điều chỉnh, nâng mức lương hưu đối với cán bộ nghỉ hưu trước năm 1993, do hiện nay mức lương hưu của nhóm đối tượng này rất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Chi trả lương hưu cho người hưởng.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi nghỉ hưu được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng và thời gian đóng BHXH của người lao động.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưu cao hay thấp phụ thuộc vào mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng và thời gian đóng BHXH của người lao động trước khi nghỉ hưu.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp thông qua chính sách điều chỉnh lương hưu.

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, trong đó có nêu: "Lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ BHXH và ngân sách nhà nước; quan tâm điều chỉnh thoả đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ".

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo nêu trên, chỉ tính riêng từ năm 2021 đến năm 2024, Chính phủ đã 3 lần thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, trong đó thực hiện điều chỉnh ở mức cao hơn đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp.

Theo đó, ngoài việc điều chỉnh tăng theo mức chung, Chính phủ còn thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp.

Ngày 29/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật BHXH số 41/2024/QH15.

Tại Điều 67 của Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu quy định tại Điều này.

Ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026 với mức tăng chung là 8%, đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 sau khi điều chỉnh tăng chung mà có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua đã góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng; đặc biệt là những người có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995.