Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra, nghe báo cáo về việc triển khai các dự án. Ảnh: Huy Vũ

Tại Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng, Doanh nghiệp dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết, toàn công trường đang tổ chức 71 mũi thi công, huy động 548 máy móc, thiết bị và 1.280 nhân sự. Giá trị sản lượng đạt 7.020,45 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh.

Tại Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, theo báo cáo, công trường hiện huy động 132 mũi thi công, 897 máy móc, thiết bị và khoảng 2.000 nhân sự. Giá trị sản lượng giai đoạn 1 đạt 9.133/11.663 tỷ đồng, tương đương 78,31%; giai đoạn 2 đạt 1.425/8.742 tỷ đồng, tương đương 16,3%.

Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành. Đối với giai đoạn 2, địa phương đang bàn giao mặt bằng phần mở rộng, ưu tiên các vị trí có khối lượng đào, đắp lớn. Trên đoạn làm mới dài 27,7 km, địa phương đã bàn giao 25,5 km theo quy mô nền đường 17 m, song nhiều vị trí còn xen kẽ, chưa liên tục, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Về nguồn lực, vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho dự án là 10.273/17.987 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt 10.251 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn chủ sở hữu và vốn vay đạt 3.046 tỷ đồng.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả - kiến nghị tỉnh Lạng Sơn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các vị trí đường gom và trạm dừng nghỉ cho Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng trước ngày 15/12/2026. Riêng tại các vị trí trạm dừng nghỉ, ông Hoàng đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư bố trí nhân lực, thiết bị triển khai thi công, đồng bộ với kế hoạch đưa tuyến đường vào khai thác.

Đối với Dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, ông Hồ Minh Hoàng đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng sớm bố trí 7.714 tỷ đồng vốn ngân sách còn thiếu, bảo đảm nguồn lực hoàn thành Dự án theo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m.

Nhấn mạnh cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ông Hồ Minh Hoàng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm giải quyết việc bố trí vốn, thực hiện trách nhiệm với nhà đầu tư. “Nếu chưa giải quyết được yêu cầu về nguồn vốn, dù công trình hoàn thành thi công cũng chưa thể đi vào khai thác” - ông Hồ Minh Hoàng khẳng định.

Về phương án phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027, đại diện nhà đầu tư đề xuất Bộ Xây dựng và UBND hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng xem xét cho phép đưa một số đoạn tuyến của hai dự án vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí.

Biểu dương nỗ lực của các nhà thầu và địa phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các bên tập trung tháo gỡ triệt để các tồn tại để kịp đưa hai công trình vào phục vụ nhân dân dịp Tết 2027.

Đại diện nhà đầu tư đề xuất đưa một số đoạn tuyến của hai dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí dịp Tết nguyên đán. Ảnh: Huy Vũ

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng trước ngày 15/12, tạo điều kiện cho nhà thầu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 31/12 để nghiệm thu, thông xe.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành đầu tư hai tuyến đường kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và đến các phường trung tâm tỉnh Cao Bằng. Trường hợp chưa thể đầu tư xây mới ngay thì ưu tiên nguồn vốn nâng cấp đường cũ, bảo đảm các tuyến đều có 4 làn xe chạy để đồng bộ với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Về tổ chức giao thông trên hai tuyến cao tốc, Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các địa phương thực hiện trình tự, thủ tục để xem xét nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h, phù hợp với quy chuẩn và điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với tỉnh Lạng Sơn đẩy nhanh thủ tục xây dựng trạm dừng nghỉ, ưu tiên tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai xây dựng và vận hành. Tại Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, khẩn trương chuẩn bị mặt bằng, tập trung thi công các trạm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tránh tình trạng cao tốc đưa vào khai thác nhưng thiếu công trình phục vụ người tham gia giao thông.