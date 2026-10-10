Kiến nghị liên quan nhân sự trường mầm non sau sắp xếp tại xã Khe Tre (TP Huế): Đại diện Sở Nội vụ nêu ý kiến

Trước khi sắp xếp, trên địa bàn xã Khe Tre có 4 trường mầm non gồm: Mầm non Hương Phú, Hương Lộc, Hoa Đỗ Quyên, Thượng Lộ, với 4 Hiệu trưởng và 7 Hiệu phó.

Đến tháng 8/2026, việc sáp nhập hoàn thành, còn lại 2 trường với 2 Hiệu trưởng và 4 Hiệu phó (2 phó được giữ lại, 2 phó từ Hiệu trưởng xuống). Việc bố trí nhân sự sau sáp nhập khiến một số cán bộ quản lý không đồng tình, trong đó có bà Hoàng Thị Ngọc Vân (46 tuổi), nguyên Hiệu phó Trường Mầm non Hương Phú, hiện được bố trí làm giáo viên Trường Mầm non Hoa Hướng Dương.

Theo bà Vân, bà có 13 năm liên tục giữ chức vụ Hiệu phó, trong đó 9 năm công tác tại địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà cho biết có quá trình đánh giá viên chức và thành tích thi đua được ghi nhận qua 5 năm gần nhất với 2 năm chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 năm lao động tiên tiến; năm học 2024 - 2025 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP.

Bà Vân không đồng tình với kết quả sắp xếp khi hai Hiệu phó được giữ lại đều mới được bổ nhiệm lần đầu tháng 2/2026. Hai trường của hai Hiệu phó này đều thuộc diện sáp nhập. Bà Vân đặt vấn đề “có phải vì hai người này, một là vợ cán bộ xã Nam Đông, một vợ là cán bộ xã Khe Tre”, nên được ưu ái hay không?

Bà Phan Thị Thu Hường, từng là Hiệu trưởng Trường Mầm non Thượng Lộ, nay là Hiệu phó Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên cũng gửi đơn kiến nghị đến UBND xã về việc bố trí cán bộ quản lý sau sáp nhập. Bà Hường được bố trí xuống làm Hiệu phó, trong khi người được chọn làm Hiệu trưởng tại trường mới lại mới chỉ bổ nhiệm Hiệu trưởng lần đầu vào tháng 9/2025, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Trả lời PV PLVN, ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, việc sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý được địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, với 2 nguyên tắc và 6 tiêu chí.

6 tiêu chí gồm: Phẩm chất, năng lực, uy tín; trình độ chuyên môn; năng lực quản trị; thành tích công tác; thời gian đảm nhiệm chức vụ và thời gian công tác còn lại; có triển vọng phát triển.

Theo ông Phước, xã thực hiện quy trình rà soát, báo cáo qua Ban Xây dựng Đảng, sau đó trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, thống nhất trước khi thông báo phương án cụ thể. Trước khi công bố kết quả, địa phương đã tổ chức hai cuộc họp với toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý để trao đổi về việc sắp xếp.

Với ý kiến của cô Vân về việc hai Hiệu phó được giữ lại đều mới được bổ nhiệm vào tháng 2/2026, ông Phước cho biết hai người này tuy mới được bổ nhiệm lần đầu nhưng vẫn bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Giải thích về việc lựa chọn, ông Phước cho biết địa phương áp dụng các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên, nếu các ứng viên tương đương ở tiêu chí ưu tiên trước thì mới tiếp tục xem xét tiêu chí tiếp theo. “Với tiêu chí thứ nhất là bằng nhau; nhưng đến tiêu chí b thì một người tốt hơn vì là thạc sĩ nên được chọn”, ông Phước giải thích.

Trước ý kiến về việc một số địa phương lân cận (đều thuộc huyện miền núi Nam Đông cũ), như xã Nam Đông, xã Long Quảng, có trường hợp người có bằng thạc sĩ vẫn không được lựa chọn; ông Phước cho rằng việc xây dựng phương án nhân sự thuộc thẩm quyền của địa phương và xã Khe Tre thực hiện theo phương án đã lựa chọn.

Với kiến nghị của cô Hường, ông Phước cho rằng trường của người được chọn làm Hiệu trưởng mới có quy mô lớn, từng là trường điểm của huyện, trong khi trường của cô Hường có quy mô nhỏ hơn. Trả lời câu hỏi yếu tố “quy mô trường, trường điểm” thuộc tiêu chí nào trong 6 tiêu chí mà xã công bố, ông Phước cho rằng đây là yếu tố thuộc tiêu chí “phẩm chất, năng lực, uy tín”.

Như vậy, theo cách giải thích của Chủ tịch UBND xã Khe Tre, 6 tiêu chí được áp dụng theo phương pháp “xét tuần tự”: Ứng viên được so sánh ở tiêu chí trước; nếu tương đương mới chuyển sang tiêu chí tiếp theo để phân định.

Về vấn đề này, đại diện Sở Nội vụ TP Huế cho biết đã có Công văn 4257/SNV-TCC ngày 8/8/2026 hướng dẫn việc lựa chọn nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó. “6 tiêu chí là một bộ tiêu chí cần được xem xét đồng thời, không phải cứ lần lượt xét xong tiêu chí này mới chuyển sang tiêu chí khác để quyết định nhân sự”, đại diện Sở Nội vụ cho biết.

Ngày 14/8/2026, UBND xã Khe Tre có Văn bản 3076/PA-UBND về phương án nhân sự quản lý các cơ sở giáo dục, trong đó đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho chủ trương. Tuy nhiên, cũng trong sáng 14/8, từ 8h, xã Khe Tre đã tổ chức Hội nghị và công bố các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó. Cô Vân cho rằng cần làm rõ chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy được thống nhất vào thời điểm nào, việc công bố quyết định bổ nhiệm lúc 8h ngày 14/8 được thực hiện trên cơ sở nào?