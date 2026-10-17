Kiến nghị làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Trình bày Báo cáo tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, về kiến nghị và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.

Báo cáo nêu rõ, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời 20/20 kiến nghị. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo

Đề cập đến một số hạn chế và kiến nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu 4 vấn đề còn tồn tại.

Thứ nhất, việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri ở một số bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý.

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị xem xét cơ chế đặc thù, cho phép gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ từ 1 đến 2 năm, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới của Luật Đất đai năm 2024, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung xăng dầu tại địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp tình hình các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ đất đai khi Giấy chứng nhận hết thời hạn; làm rõ nguyên nhân, phạm vi, mức độ ảnh hưởng và khả năng phát sinh trên diện rộng.

Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu có giải pháp xử lý phù hợp; đồng thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy chứng nhận, hướng dẫn áp dụng thống nhất giữa các địa phương.

Cử tri tỉnh Lai Châu phản ánh có sự chưa thống nhất giữa Thông tư số 05 và Thông tư số 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức tiết dạy và định mức giáo viên đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổng hợp thực tiễn triển khai tại các địa phương, đánh giá cụ thể mức độ thiếu giáo viên và những vướng mắc phát sinh; trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20 theo hướng quy định định mức giáo viên đối với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, bảo đảm phù hợp với đặc thù loại hình trường và yêu cầu tổ chức dạy học.

Thứ hai, quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do văn bản quy phạm pháp luật chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc còn thiếu thống nhất.

Báo cáo cho biết, cử tri tỉnh Gia Lai phản ánh Thông tư số 33 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập nhưng đến nay vẫn được áp dụng sau hơn 20 năm.

Qua giám sát cho thấy, Thông tư số 33 chỉ quy định việc phân hạng trường và hệ số phụ cấp chức vụ đối với ba loại hình trường phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; chưa có quy định đối với trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong khi đó, mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học đã được Luật Giáo dục năm 2005 ghi nhận và tiếp tục được khẳng định tại Luật Giáo dục năm 2019.

Đáng chú ý, Thông tư số 33 được ban hành sau khi Luật Giáo dục năm 2005 được Quốc hội thông qua gần 6 tháng và việc Thông tư số 33 chậm được sửa đổi, bổ sung đã tạo ra khoảng trống chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo trường phổ thông có nhiều cấp học.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trong tháng 10 năm 2026 theo đúng lộ trình đã báo cáo; đồng thời bảo đảm quy định mới xử lý đầy đủ bất cập về phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo trường phổ thông có nhiều cấp học.

Về kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang phản ánh tình trạng trẻ em trong cùng một lớp mẫu giáo nhưng hưởng mức hỗ trợ ăn trưa khác nhau, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu rõ, qua giám sát thấy rằng, theo Nghị định số 277, trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng; trong khi trẻ ngoài 5 tuổi áp dụng theo Nghị định số 105 chỉ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng. Sự chênh lệch này tạo ra bất hợp lý ngay trong cùng một nhóm trẻ có điều kiện học tập và sinh hoạt tương đồng.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tháng 10 năm 2026, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105, trong đó nâng mức hỗ trợ ăn trưa để thống nhất với Nghị định số 277.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105 theo đúng lộ trình; bảo đảm mức hỗ trợ ăn trưa được quy định thống nhất, công bằng, đồng thời làm rõ nguyên tắc xử lý trong thời gian chuyển tiếp để tránh tiếp tục phát sinh chênh lệch chính sách giữa các nhóm trẻ có điều kiện học tập, sinh hoạt tương đồng.

Quang cảnh phiên họp sáng 17.10

Thứ ba, một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ.

Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp để bảo đảm việc cung ứng kịp thời, tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, sau khai giảng năm học 2026 - 2027, năm học đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và công khai kết quả để cử tri theo dõi, giám sát. Đồng thời, khẩn trương triển khai các giải pháp cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu; không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa trong các năm học tiếp theo.

Đối với ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Trị, đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện dự án kéo điện lưới quốc gia và hệ thống cáp quang biển ra đặc khu Cồn Cỏ.

Qua giám sát nhận thấy, nội dung trả lời ban đầu của Bộ Công Thương mới dừng ở việc nêu định hướng chung là cần phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá các yếu tố về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư để lựa chọn phương án phù hợp. Bộ chưa làm rõ cơ chế phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan, thời hạn hoàn thành việc đánh giá và lộ trình triển khai dự án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Trị, EVN và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bố trí nguồn vốn; đồng thời phân định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện của từng cơ quan, bảo đảm dự án sớm được triển khai, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thứ tư, một số nội dung trả lời KNCT còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất đối với những vấn đề được nhiều địa phương cùng quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri nhiều địa phương quan tâm phản ánh các vấn đề về giá điện sinh hoạt, định mức sử dụng điện, tính minh bạch trong cơ cấu giá điện và tác động của giá điện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động có thu nhập thấp; đồng thời đề nghị sớm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới theo Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đã trả lời về nguyên tắc áp dụng thống nhất giá bán lẻ điện giữa khu vực đã nối lưới và chưa nối lưới điện quốc gia; đồng thời thông tin về việc điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, nâng bậc 1 lên 100kWh và điều chỉnh khoảng cách giữa các bậc theo Quyết định số 14.

Tuy nhiên, nội dung trả lời vẫn chưa làm rõ tác động thực tế của biểu giá mới đối với các nhóm hộ sử dụng điện khác nhau, nhất là nhóm thu nhập thấp, đồng thời chưa nêu cụ thể thời điểm được áp dụng.

Đáng lưu ý, Quyết định số 14 đã được ban hành từ ngày 29.5.2025, quy định cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 5 bậc; tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ ngày ban hành, cơ cấu biểu giá này vẫn chưa được áp dụng trên thực tế.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14 theo thủ tục rút gọn để áp dụng ngay cơ cấu giá bán lẻ điện mới, thay vì chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện kế tiếp. Hiện Bộ đang khẩn trương xây dựng văn bản và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay trong tháng 10 năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14 theo đúng chủ trương đã được chấp thuận; làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc để người dân sớm được thụ hưởng chính sách mới. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt đối với các nhóm hộ sử dụng điện, nhất là nhóm thu nhập thấp.

Ngoài ra, cử tri tỉnh Phú Thọ và cử tri thành phố Cần Thơ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể về địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh để các địa phương có cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất.

Qua giám sát cho thấy, nội dung trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương chưa thật sự thống nhất. Khi trả lời cử tri tỉnh Phú Thọ, Bộ xác định việc tổ chức Quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh là phù hợp; trong khi đó, khi trả lời cử tri thành phố Cần Thơ, Bộ lại thừa nhận thực tiễn còn vướng mắc về địa vị pháp lý, mô hình tổ chức, nhân sự và cơ chế phối hợp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát các quy định về địa vị pháp lý, mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; ban hành hướng dẫn thống nhất để các địa phương thực hiện. Trường hợp quy định hiện hành còn bất cập, khó khả thi, Bộ cần tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ và phù hợp với thực tiễn tổ chức tại địa phương.