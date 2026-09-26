Kiến nghị khắc phục sự cố cột điện bị nghiêng, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng phát hiện cột điện số 75, đường dây 22kV tại khu vực sông Vu Gia, thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng có dấu hiệu mất an toàn sau ảnh hưởng của mưa lũ. Cụ thể, khu vực nền móng bị sạt lở, cột điện bị nghiêng đáng kể, có nguy cơ tiếp tục mất ổn định, gãy đổ khi xảy ra mưa lớn, lũ hoặc sạt lở. Đây là đường dây điện 22kV đang vận hành, vì vậy nếu không được xử lý kịp thời có thể gây sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và tiềm ẩn nguy hiểm đối với tính mạng, tài sản của người dân.

Cột điện đã được khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn sau khi VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng có kiến nghị.

Nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng và lợi ích công, VKSND khu vực 11, TP đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với các cơ quan liên quan đồng thời kiến nghị đơn vị quản lý khẩn trương đánh giá hiện trạng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án khắc phục, không để tình trạng mất an toàn kéo dài trong mùa mưa bão.

Sau kiến nghị của Viện kiểm sát, đơn vị quản lý điện lực đã khẩn trương xây dựng phương án, tổ chức thi công và hoàn thành việc khắc phục sự cố, qua đó bảo đảm an toàn vận hành lưới điện, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, bão.

Việc chủ động phát hiện nguy cơ, kiểm tra thực tế và kịp thời kiến nghị khắc phục của VKSND khu vực 11, TP Đằ Nẵng là một trong những hoạt động thiết thực trong triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, thể hiện phương châm bảo vệ lợi ích công ngay từ khi phát hiện nguy cơ, ưu tiên phòng ngừa hậu quả trước khi sự cố xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hoạt động ổn định của hệ thống điện trên địa bàn.