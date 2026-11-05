Kiến nghị hỗ trợ thuế cho hộ kinh doanh bên công trường Metro số 2

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, cho biết phường vừa có văn bản gửi Thuế TPHCM về việc xem xét hỗ trợ 65 doanh nghiệp, hộ kinh doanh ảnh hưởng trong quá trình thi công Metro số 2 dọc đường Cách Mạng Tháng Tám.

Cụ thể, rào chắn trên đường Cách Mạng Tháng Tám qua phường Nhiêu Lộc được lắp đặt từ số nhà 308 đến số nhà 382 đường Cách Mạng Tháng Tám, thời gian dự kiến từ ngày 13-8-2026 đến ngày 22-2-2027 và từ số nhà 540 đến số 654 đường Cách Mạng Tháng Tám, thời gian dự kiến từ ngày 22-10-2026 đến ngày 4-10-2027.

Theo UBND phường Nhiêu Lộc, việc thi công rào chắn trên tác động trực tiếp đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh như hạn chế lưu thông, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận cửa hàng của người tiêu dùng dẫn đến doanh thu, lợi nhuận kinh doanh của các cơ sở kinh doanh phần nào bị biến động.

Không chỉ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp lớn cũng phải chịu ảnh hưởng bởi rào chắn công trường Metro số 2. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

"Quán bán chậm, lại bị rào chắn che khuất nên người đi đường khó nhìn thấy. Tôi mong địa phương và các cơ quan hỗ trợ để việc kinh doanh bớt khó khăn”, chị Anh Đào, chủ quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chia sẻ.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND phường Nhiêu Lộc kiến nghị cơ quan thuế hướng dẫn kê khai, xác định nghĩa vụ thuế phù hợp với thực tế phát sinh. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, địa phương đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế và các hình thức hỗ trợ khác theo quy định.

Tại phường Tân Sơn Nhất, hàng chục hộ buôn bán cũng chịu ảnh hưởng từ việc rào chắn thi công dự án. Ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết, địa phương đã gửi kiến nghị đến cơ quan thuế, đề xuất xem xét chính sách hỗ trợ nhằm giúp người dân ổn định hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 23-10, Báo SGGP đã có bài phản ánh "Chia sẻ khó khăn với hộ kinh doanh bên công trường Metro số 2", nêu thực tế nhiều cửa hàng đang tìm cách duy trì hoạt động khi tuyến metro số 2 triển khai thi công. Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, từ ngã tư Bảy Hiền đến nút giao đường Nguyễn Trãi, nhiều đoạn rào chắn sát nhà dân, lối đi có nơi chỉ đủ một xe máy qua lại, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh. Nhiều đơn vị phải thuê thêm chỗ giữ xe, treo bảng chỉ đường, thương lượng giảm tiền thuê mặt bằng, tự giao hàng… để cố gắng duy trì hoạt động.