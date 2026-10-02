UBND TP Hải Phòng vừa có kiến nghị gửi Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) nghiên cứu phương án để khuyến khích container, rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhiều hơn.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng cũng đề xuất nghiên cứu giảm phí đối với xe tải trọng lớn, xe container đi trên tuyến cao tốc này.

Theo đề xuất, nhóm xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet (nhóm 4) hiện chịu mức phí 675.000 đồng/lượt toàn tuyến. Với xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet (nhóm 5), mức phí là 870.000 đồng/lượt.

Công an TP Hải Phòng đánh giá, chi phí lưu thông trên cao tốc hiện nay còn tương đối cao với nhóm phương tiện này là một trong những nguyên nhân khiến phần lớn xe tải trọng lớn, container vẫn lựa chọn quốc lộ 5 và các tuyến đường khác thay vì đi cao tốc.

Kiến nghị giảm phí cho xe container, đầu kéo trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Theo số liệu được Hải Phòng rà soát, quốc lộ 5 hiện có lưu lượng khoảng 35.180 ô tô/ngày, trong đó có tới 14.493 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc. Lưu lượng này đã vượt năng lực thiết kế của tuyến, khiến quốc lộ 5 thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên trục quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện, nơi hiện có khoảng 15.110 ô tô lưu thông mỗi ngày, trong đó khoảng 5.000 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc.

Trong khi đó, số liệu tại trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc chỉ chiếm khoảng 6% tổng số ô tô lưu thông trên cao tốc.

Việc lưu lượng xe tải nặng và container tập trung nhiều trên quốc lộ 5 và các tuyến đường đô thị không chỉ gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc thi công các dự án giao thông mà Hải Phòng đang triển khai.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 105,5km, được đưa vào khai thác toàn tuyến từ cuối năm 2015, quy mô 6 làn xe và tốc độ thiết kế tối đa 120km/h. Tuyến đường được xác định là trục giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với Hải Phòng và hệ thống cảng biển phía Bắc.

Tuy nhiên, lượng xe đầu kéo và container sử dụng cao tốc này hiện còn thấp so với năng lực khai thác của tuyến.

Việc chuyển thêm một phần lưu lượng xe tải, container từ các tuyến quốc lộ sang cao tốc vì vậy được TP Hải Phòng kỳ vọng vừa khai thác tốt hơn hạ tầng hiện có, vừa giảm áp lực giao thông trên các trục kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển.

UBND TP Hải Phòng cho biết sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an thành phố và các chủ đầu tư dự án phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai phương án sau khi được thống nhất.