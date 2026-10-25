Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho biết, Hiệp hội vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Một trong những nội dung được HoREA đặc biệt quan tâm là việc giảm lãi suất cho vay thực chất, đồng thời yêu cầu các ngân hàng thương mại chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và khách hàng vay vốn.

Kiến nghị giảm lãi suất vay mua nhà sau thời gian ưu đãi.

Theo HoREA, các ngân hàng cần chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm chi phí vốn cho khách hàng, thay vì chỉ trông chờ vào việc tiết giảm chi phí hoạt động.

Tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng ngày 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại được yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời không chạy đua tăng lãi suất huy động.

Đối với lãi suất cho vay, mức giảm được đề cập là 1,5-2 điểm phần trăm/năm, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Việc giảm lãi suất được yêu cầu áp dụng đồng thời cho cả khoản vay mới và các khoản dư nợ hiện hữu.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu chỉ ra rằng 27 ngân hàng thương mại hiện duy trì tổng lợi nhuận hằng năm rất cao, khoảng 7 - 10 tỷ USD. So với tổng vốn điều lệ khoảng 922.000 tỷ đồng của nhóm này, tỷ suất lợi nhuận bình quân đạt từ 19,7% đến 28,2%/năm.

Trong khi đó nhiều doanh nghiệp và khách hàng cá nhân vẫn phải vay vốn với mức lãi suất đắt đỏ, thậm chí có trường hợp lên tới 18 - 19%/năm.

Hiệp hội đánh giá cao Thông tư 50/2026 của Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng sử dụng tối đa 95% nguồn vốn huy động để cho vay.

Đồng thời HoREA hoan nghênh chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, giảm từ 1,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay áp dụng cho cả khoản vay mới lẫn dư nợ hiện hữu dựa trên việc tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận.

Bên cạnh kiến nghị giảm lãi suất, HoREA còn đề xuất cho phép người mua, mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được tiếp cận gói tín dụng 153.000 tỷ đồng với mức lãi suất hợp lý, tương tự chính sách dành cho người mua nhà ở xã hội và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Theo Hiệp hội, việc mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hợp lý sẽ hỗ trợ người có nhu cầu nhà ở thực, góp phần cải thiện sức mua và thanh khoản của thị trường bất động sản.

HoREA cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế không tính dư nợ của một số khoản vay thuộc dự án nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp và dự án khu công nghiệp trọng điểm vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng cho vay.

Các kiến nghị này hướng đến mục tiêu giảm chi phí vốn, khơi thông dòng tiền và hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển ổn định trong thời gian tới.