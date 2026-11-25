Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MOET

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm việc với ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen (Cộng hoà Liên bang Đức).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó Trường Đại học Việt - Đức (VGU) là một biểu tượng tiêu biểu.

Trải qua giai đoạn đầu với không ít khó khăn, VGU đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nhà trường cũng đã tham gia một số đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ trưởng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các thành viên Hội đồng trường, các giáo sư Đức và bang Hessen đối với quá trình xây dựng, phát triển VGU.

Về định hướng phát triển VGU trong thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động của nhà trường với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ chiến lược và tài chính. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, phát huy quyền tự chủ của nhà trường; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập để sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn.

Đánh giá VGU là dự án "ngọn hải đăng", một hình thức hợp tác đặc biệt, chưa từng có tiền lệ tương tự trong hợp tác của Đức với quốc gia nào khác, Bộ trưởng Timon Gremmels bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của nhà trường. Ông Timon Gremmels cho biết, Hiệp định ba bên về VGU đã được gia hạn thêm 5 năm, có hiệu lực từ tháng 4/2026, đồng thời cảm ơn phía Việt Nam về sự phối hợp trong quá trình gia hạn Hiệp định.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu, Nghệ thuật và Văn hóa bang Hessen Timon Gremmels trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: MOET

Bên cạnh hợp tác trong khuôn khổ VGU, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đối với Việt Nam thông qua các chương trình học bổng và đào tạo nguồn nhân lực. Bộ trưởng mong muốn DAAD tiếp tục đồng hành, thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên giữa hai nước, trong đó ưu tiên hỗ trợ VGU.

Đề cập đến xu hướng sinh viên Việt Nam sang Đức học tập, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết số lượng sinh viên có tăng nhưng chưa nhanh, dù Đức có nền giáo dục đại học tốt và không thu học phí, chỉ thu một khoản lệ phí nhỏ. Hai rào cản chính là ngôn ngữ và yêu cầu học dự bị đại học. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong giảng dạy tiếng Đức, đồng thời kiến nghị phía Đức xem xét công nhận Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh sau khi hoàn thành lớp 12 có thể vào học đại học tại Đức mà không phải học thêm chương trình dự bị.

Trao đổi về đề xuất này, Bộ trưởng Timon Gremmels cho biết phía Đức sẽ thảo luận, xem xét và phản hồi Việt Nam. Ông khẳng định Đức luôn chào đón sinh viên Việt Nam sang học tập, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa hai nước.