Cử tri kiến nghị tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho cán bộ hưu trí. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Đề xuất sửa chính sách thanh toán bảo hiểm y tế cho người nghỉ hưu

Bộ Y tế vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về đề xuất nâng mức thanh toán bảo hiểm y tế cho người hưởng lương hưu cao tuổi, bổ sung ưu đãi với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục nhiều năm và điều chỉnh quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội.

Cụ thể, cử tri tỉnh An Giang kiến nghị điều chỉnh chính sách thanh toán tiền bảo hiểm y tế điều trị bệnh cho cán bộ hưu trí để tạo công bằng và giảm áp lực chi trả tiền cho cán bộ hưu trí khi bị bệnh nặng.

Theo cử tri, hiện nay, cán bộ hưu trí khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thanh toán 95% chi phí trong phạm vi quyền lợi, và phải đồng chi trả 5%, kể cả cán bộ hưu trí trên 75 tuổi. Như vậy, nếu một cán bộ hưu trí bị bệnh nặng phải điều trị thường xuyên như bệnh thận thì tổng chi phí phải đóng nhiều, chiếm gần hết tiền lương hưu hằng tháng; trong khi đó, người không phải cán bộ hưu trí thì trên 75 tuổi được bảo hiểm y tế thanh toán 100%.

Trả lời kiến nghị, Bộ Y tế cho biết, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thuộc nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế và được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao nhất. Đồng thời, pháp luật bảo hiểm y tế đã quy định người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu, khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Như vậy, người hưởng lương hưu đã được hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi quyền lợi được hưởng và pháp luật về bảo hiểm y tế đã có cơ chế áp dụng số tiền đồng chi trả nhằm hạn chế gánh nặng chi phí đối với người bệnh phải điều trị dài ngày, chi phí lớn.

Theo Bộ Y tế, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách bảo hiểm y tế đối với người yếu thế, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15, trong đó quy định từ ngày 1/1/2026, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đi khám bệnh, chữa bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Đây là chính sách an sinh xã hội đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri về việc nghiên cứu nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người hưởng lương hưu từ đủ 75 tuổi, nhất là người có mức lương hưu thấp, người mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính phải điều trị thường xuyên trong quá trình hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của người tham gia, tính công bằng và khả năng cân đối bền vững của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Điều trị bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Hữu Nghị.

Nghiên cứu chính sách khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế lâu năm

Cử tri tỉnh An Giang cũng đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi hoặc khuyến khích phù hợp đối với người tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn, nhằm khuyến khích người dân duy trì tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Cử tri cho rằng người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục hiện được hưởng một số quyền lợi theo quy định, nhưng những người duy trì tham gia trong thời gian dài như trên 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn thì chưa có chính sách động viên tương xứng. Việc bổ sung ưu đãi được kỳ vọng tạo động lực để người dân tiếp tục tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Phản hồi vấn đề này, Bộ Y tế cho biết, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ 80-100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

Đồng thời, pháp luật về bảo hiểm y tế cũng quy định người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm vượt quá 6 lần mức tham chiếu, khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri về việc đối với những trường hợp tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong thời gian dài chưa có chính sách khuyến khích, động viên tương xứng để nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

Hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội không bắt buộc khám sức khỏe

Một kiến nghị khác của cử tri tỉnh An Giang là đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên quan khám sức khỏe để xác định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, do cho rằng các thông tư, nghị định hiện hành không còn phù hợp.

Liên quan nội dung này, Bộ Y tế dẫn quy định tại khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội gồm tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội. Khi nộp hồ sơ, người đề nghị cần xuất trình giấy tờ để đối chiếu thông tin kê khai, tùy trường hợp cụ thể.

Các giấy tờ có thể gồm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy khai sinh của trẻ em đối với trường hợp xét trợ cấp xã hội đối với trẻ em, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người khuyết tật đang nuôi con; giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV; giấy tờ xác nhận đang mang thai của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp người khuyết tật đang mang thai; giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật.

Bộ Y tế khẳng định, hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng không yêu cầu đối tượng phải khám sức khỏe để xem xét hưởng trợ cấp xã hội.