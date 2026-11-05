Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng các vị trí ưu tiên thi công 3 dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành

Thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, đoạn qua phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, trong 3 dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành, các dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 và ĐT.773 đang thi công đạt tiến độ. Trong khi đó, Dự án Xây dựng đường ĐT.770B đang chậm tiến độ khoảng 2 tháng so với kế hoạch. Hiện nay, sản lượng thi công các dự án còn đạt thấp do mặt bằng được bàn giao chưa liên tục, nhà thầu chưa đủ điều kiện để triển khai thi công đồng bộ các hạng mục theo kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố kiến nghị các đơn vị, địa phương liên quan sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng, nhất là tại các vị trí ưu tiên phục vụ thi công.

Cụ thể, với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, hoàn thành bàn giao mặt bằng vị trí ưu tiên triển khai thi công gồm: đoạn từ Km4+000 đến Km4+700 (phường Dầu Giây) để phục vụ công tác điều phối đất đắp nền đường, từ nền đào sang nền đắp; đoạn từ Km16+300 đến Km16+700 (xã Bình An) để triển khai thi công cầu An Viễn; đoạn mở rộng thi công cầu Quán Thủ trên quốc lộ 51 (phường Long Thành) để thi công cầu Quán Thủ và đoạn đầu tuyến thuộc phường Dầu Giây, đoạn giữa tuyến xã Bình An và cuối tuyến giao quốc lộ 51 thuộc phường Long Thành.

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773, thực hiện bàn giao sớm mặt bằng đoạn từ Km27+080 đến Km36+640. Đồng thời, hoàn thành di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km18+000; Km27+080 đến Km36+640.

Riêng với Dự án Xây dựng đường ĐT.770B là dự án có tính chất đặc thù, thực hiện điều phối, cân bằng đất đào - đắp. Do đó, cần có mặt bằng liền khoảnh, đủ điều kiện tiếp cận, triển khai đồng bộ mới có thể tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm hiệu quả điều phối nguồn đất và tiến độ thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố kiến nghị Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai khẩn trương hoàn thành cưa cắt toàn bộ cây cao su trong phạm vi dự án. UBND các xã, phường và các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, công tác thu hồi diện tích đất đã chi trả chi phí bồi thường và ưu tiên bàn giao các vị trí đất cao su các đoạn tuyến từ Km3+00 đến Km3+150; Km4+700 đến Km5+250 và một số thửa đất của các hộ dân, tổ chức trên địa bàn các xã Xuân Bắc, Phước Thái và các phường Bình Lộc, Xuân Lập để nhà thầu triển khai thi công.