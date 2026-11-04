Kiến nghị của Viện kiểm sát thông qua giải quyết vụ án Mr Pips

Ngày 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 85 bị cáo khác.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Kịch bản lừa đảo công phu

Trong phần luận tội, đại diện VKS cho biết các nhân viên trong đường dây lừa đảo của Mr Pips chuẩn bị nội dung liên lạc, dụ dỗ bị hại kỹ càng, tinh vi.

Trong bộ “bí kíp 168 câu hỏi” do các đối tượng cầm đầu phổ biến cho nhân viên có nhiều câu hỏi mời chào và dự kiến những tình huống bị hại có thể trả lời.

Với mỗi câu trả lời của bị hại, các đối tượng chuẩn bị từ 3 đến 4 phương án đối đáp trở lên, nhằm dẫn dắt khiến bị hại khó có thể từ chối.

Sau đó, các bị cáo dụ dỗ bị hại tham gia các nhóm trên mạng xã hội như "Đầu tư thông minh 5.0 Victor", "Chiến lược đầu tư 4.0"...

Thực chất, đây là những kịch bản lừa đảo được các bị cáo phối hợp dàn dựng một cách tinh vi, công phu.

Các bị hại bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt tài chính. Khi không còn khả năng nạp tiền, tài khoản sẽ rơi vào trạng thái không thể đặt lệnh giao dịch hoặc bị khóa, còn các chuyên gia tư vấn cắt liên lạc.

Toàn bộ hệ thống sàn giao dịch của Mr Pips được vận hành như một bộ máy kiếm tiền, trong đó mỗi nhân viên được hưởng từ 1-4% số tiền khách hàng nạp, tạo động lực lôi kéo và giữ chân nạn nhân.

Hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt mà còn là những thiệt hại về kinh tế, sự tan vỡ hạnh phúc gia đình của các bị hại. Rất nhiều bị hại lâm vào cảnh vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ.

“Nhiều gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Đặc biệt, không ít bị hại đã có ý nghĩ tự tử để giải thoát” – đại diện VKS nói.

Các kiến nghị của cơ quan công tố

Thông qua việc giải quyết vụ án trên, VKS đưa ra các kiến nghị. Thứ nhất, VKS kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Thứ hai, kiến nghị NHNN yêu cầu các ngân hàng TMCP rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty TNHH, thường xuyên rà soát, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức trung gian thanh toán.

Về quản lý tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán, đại diện VKS đề nghị nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC), kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Thứ ba, VKS kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các quy định về xác thực điện tử; xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên internet, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích hoạt động lừa đảo; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.

VKS đề nghị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, "khẩn cấp" truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.