Kiến nghị của người dân xã Phúc Thịnh: Những băn khoăn cần được làm rõ

Vướng mắc từ căn cứ bồi thường, xác định nguồn gốc đất

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội nhận được đơn của một số hộ dân thôn Thượng Phúc, xã Phúc Thịnh nêu những thắc mắc về phương án bồi thường đất ở, rà soát nguồn gốc đất lịch sử và quy hoạch hạ tầng khu tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 3.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội ghi nhận ý kiến của người dân thôn Thượng Phúc. Ảnh: Vân Nga

Trong đơn, đại diện các hộ dân khẳng định hoàn toàn ủng hộ chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, người dân đề nghị làm rõ căn cứ xác định giá đất, hạn mức đất ở, quy hoạch khu tái định cư và các chính sách hỗ trợ liên quan.

Cụ thể, người dân đề nghị chính quyền giải thích rõ việc áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh (K) và mức giảm trừ theo khoảng cách chiều sâu (từ 200m - 300m) trở lên so với tuyến đường có tên.

Hộ ông Nguyễn Văn Dương phản ánh, theo Thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 của Thuế cơ sở 10 thành phố Hà Nội, thửa đất 287m² của gia đình ông Dương tại thôn Thượng Phúc được xác định ở vị trí 1, với giá tính thuế 990.000 đồng/m². Tuy nhiên, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng lại áp giá vị trí 2, tương ứng 10,45 triệu đồng/m².

Một trường hợp khác là hộ ông Ngô Tiến Đoàn. Theo phản ánh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1998 của gia đình ghi diện tích 480m², mục đích sử dụng “Làm nhà”. Năm 2006, ông chuyển nhượng 236,3m² đất ở, việc biến động được xác nhận tại trang bổ sung sau sổ đỏ. Diện tích còn lại là 243,7m², nhưng phương án bồi thường chỉ xác định 163,7m² đất ở, còn 80m² được xếp vào đất trồng cây lâu năm (đất vườn).

Ông Đoàn kiến nghị làm rõ căn cứ xác định diện tích đất trồng cây, bởi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình vẫn thể hiện mục đích “làm nhà”, không có phần nào ghi “trồng cây lâu năm”.

Ngoài ra, các hộ dân đề nghị công khai bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, hạ tầng kỹ thuật và tiêu chí bố trí lô đất mặt tiền 4m, 5m; giải thích cơ sở tính giá đất tại các khu tái định cư Thượng Phúc, Tằng My và việc không áp dụng mức giảm trừ theo khoảng cách chiều sâu như tại khu dân cư cũ.

Người dân đề nghị kiểm tra quy chuẩn khoảng lùi xây dựng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ngoài nhà; rà soát điều kiện hưởng “suất tái định cư tối thiểu” và chính sách ưu tiên vị trí đất đối với hộ người có công với cách mạng.

Trao đổi trực tiếp với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Phúc Thịnh cùng các đơn vị chuyên môn đã giải đáp những nội dung trên.

Bà Trịnh Thị Xuân Thư, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh khẳng định, phương án bồi thường được phê duyệt tuân thủ Luật Đất đai, Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội (K=1).

Theo bà Thư, giá hỗ trợ bồi thường tại thôn Thượng Phúc được phân thành 4 vị trí: vị trí 1 là 13,55 triệu đồng/m²; vị trí 2, áp dụng với ngõ rộng từ 3,5m trở lên, là 10,45 triệu đồng/m²; vị trí 3 là 8,61 triệu đồng/m²; vị trí 4 là 7,97 triệu đồng/m². Mức giảm trừ từ 5% đến 15% theo chiều sâu được áp dụng theo quy định đối với đất dân cư hiện hữu.

Về trường hợp hộ ông Dương nộp thuế ở vị trí 1 nhưng được áp giá bồi thường vị trí 2, bà Thư cho biết, hai mức xác định này thuộc hai cơ chế pháp lý khác nhau. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thu theo chu kỳ ổn định 5 năm, giai đoạn 2022-2026, dựa trên sổ bộ kê khai lịch sử.

Trong khi đó, giá bồi thường giải phóng mặt bằng phải căn cứ vị trí tiếp giáp thực địa trên bản đồ địa chính tại thời điểm thu hồi đất theo Nghị quyết 52. Theo bà Thư, việc áp giá vị trí 2 đối với thửa đất của hộ ông Dương là đúng thực tế và quy định. Đối với trường hợp này, xã sẽ phối hợp với cơ quan Thuế rà soát sổ bộ để điều chỉnh nếu có sai lệch trong kê khai trước đây.

Đối với hộ ông Đoàn, ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh, giải thích rằng năm 1998, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 480m², ghi mục đích “Làm nhà”. Tuy nhiên, theo Điều 54 Luật Đất đai 1993, hạn mức đất ở nông thôn tối đa tại thời điểm đó không quá 400m². Vì vậy, 400m² được xác định là đất ở, 80m² còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Theo đó, việc ghi mục đích sử dụng đất là “Làm nhà” theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Đoàn là ghi chưa đúng mục đích sử dụng đất. Trong khi đó, sau khi thực hiện chuyển nhượng 236,3m² đất ở năm 2006, diện tích đất ở được tính là 400 - 236,3 = 163,7m².

Như vậy, tổng diện tích 243,7m² còn lại của gia đình ông Đoàn bao gồm 163,7m² đất ở và 80m² đất vườn.

Công khai quy hoạch, bảo đảm quyền lợi tái định cư

Về vấn đề quy hoạch và giá đất tái định cư, ông Tô Việt Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phúc Thịnh khẳng định, bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được niêm yết công khai tại UBND xã, nhà văn hóa thôn và khu tái định cư theo Điều 110, 111 Luật Đất đai 2024.

Theo ông Dũng, khu tái định cư Thượng Phúc áp giá vị trí 1 là 13,55 triệu đồng/m², vị trí 2 là 10,45 triệu đồng/m². Tại khu tái định cư Tằng My, giá vị trí 1 là 14,35 triệu đồng/m², vị trí 2 là 11,05 triệu đồng/m².

Do khu tái định cư là khu đô thị mới có hạ tầng hoàn chỉnh, đường rộng từ 13m trở lên, nên chỉ phân thành vị trí 1 và vị trí 2, không áp dụng giảm trừ theo khoảng cách chiều sâu. Kích thước mặt tiền 4m và 5m tuân thủ Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.

Khu tái định cư ở thôn Thượng Phúc đang được thi công. Ảnh: Đỗ Đạt

Về hạ tầng, xã Phúc Thịnh hiện đang thực hiện 5 khu tái định cư với tổng diện tích 16,38 ha, được đầu tư đồng bộ điện ngầm, nước sạch, vỉa hè và cây xanh. Hệ thống 16 trụ cấp nước PCCC ngoài nhà đã được Công an thành phố Hà Nội (PC07) thẩm định tại Thông báo số 180 ngày 14-1-2025. Quy chuẩn không bắt buộc khoảng lùi xây dựng giữa các nhà riêng lẻ. Tuy nhiên, xã khuyến cáo người dân chủ động giữ lối thoát nạn tại ban công, logia khi xây dựng nhà ở.

Đối với chính sách người có công, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, quy chế bốc thăm tái định cư quy định các hộ chính sách, người có công với cách mạng được ưu tiên lựa chọn trước các vị trí đất thuận lợi như lô góc, lô đẹp mà không phải qua bốc thăm, trừ trường hợp có nhiều hộ gia đình chính sách cùng chọn chung 1 vị trí, chính quyền mới tổ chức bốc thăm..

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh nhấn mạnh: Chính quyền xã xem đơn phản ánh của người dân là kênh thông tin quan trọng để rà soát cẩn trọng toàn bộ hồ sơ trước khi ban hành quyết định thu hồi đất chính thức, quyết tâm không để người dân bị thiệt thòi về quyền lợi hợp pháp.

Theo ông Minh, UBND xã đã đối thoại trực tiếp, trình chiếu bản đồ thực địa và công khai hạ tầng để người dân nắm rõ. Xã cũng hỗ trợ miễn phí thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở, chỉ đạo đấu nối điện nước sinh hoạt kịp thời và kết nối đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng giá gốc để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, tỷ lệ hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng tại xã Phúc Thịnh đạt khoảng 90%. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, xã đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, hướng dẫn giải quyết.

“Chúng tôi mong muốn các hộ dân tiếp tục đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng, góp phần đưa Dự án Đường Vành đai 3 hoàn thành đúng tiến độ” - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh nhấn mạnh.