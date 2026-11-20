Nội dung này được bà Nguyễn Thị Mai Thoa - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Cố vấn phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Cố vấn ngày 19/11.

Cuộc họp Ban Cố vấn phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 được tổ chức ngày 19/11, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Mai Thoa cho rằng chủ đề Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai của phiên họp năm nay mang tính thời sự, đề cập nhiều vấn đề mới, đồng thời, đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với công tác bảo vệ, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trưởng Ban Cố vấn đề nghị các thành viên tập trung nghiên cứu, góp ý hoàn thiện nội dung, tài liệu của phiên họp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, đại diện các bộ, ngành cần chú trọng góp ý chuyên sâu đối với các bài phát biểu, kiến nghị của đại biểu trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Cố vấn phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 chủ trì cuộc họp.

Theo định hướng này, các ý kiến đóng góp không chỉ hướng tới bảo đảm tính khoa học, thực tiễn của nội dung thảo luận mà còn cần xem xét tính chính xác, khả thi của những đề xuất từ trẻ em. Qua đó, góp phần giúp các vấn đề được đại biểu trẻ em nêu ra phản ánh đúng thực tế, đồng thời phù hợp với chức năng, lĩnh vực phụ trách của các cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp, báo cáo về công tác chuẩn bị phiên họp và những nội dung cần xin ý kiến Ban Cố vấn.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh việc góp ý nội dung, tài liệu, bà Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị các thành viên Ban Cố vấn phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác tập huấn, hướng dẫn đại biểu trẻ em. Bộ phận thường trực Ban Tổ chức được yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện nội dung phiên họp.

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Ban Cố vấn với Ban Tổ chức, đặc biệt trong việc bảo đảm các kiến nghị của trẻ em có tính chính xác, khả thi và tôn trọng tiếng nói, nguyện vọng của các em.

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III - năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12 tại Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em đến từ 34 tỉnh, thành phố. Phiên toàn thể dự kiến tổ chức sáng 12/12 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội.

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan tổ chức. Thông qua diễn đàn, trẻ em có cơ hội trực tiếp bày tỏ quan điểm, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và sự phát triển toàn diện của mình.