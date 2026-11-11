Kiến nghị cử tri: Rõ trách nhiệm, giải quyết đến cùng
Sáng 11/11, các đại biểu Quốc hội khóa XVI thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026. Các đại biểu đề nghị xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng; lấy kết quả giải quyết và những chuyển biến thực chất trong đời sống người dân làm thước đo hiệu quả.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kien-nghi-cu-tri-ro-trach-nhiem-giai-quyet-den-cung-246261111144658536.htm