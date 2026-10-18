Kiến nghị cử tri ở Quảng Ninh được giám sát đến khi có kết quả

Theo thông tin từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Quảng Ninh, kinh nghiệm thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy, giám sát kiến nghị cử tri cần gắn với trách nhiệm giải quyết, kiểm chứng kết quả và tiếp tục theo dõi những vấn đề chưa được xử lý dứt điểm.

Tại Kỳ họp thứ 6 năm 2026, từ 58 kiến nghị của 6 tổ đại biểu, qua phân loại, sàng lọc, HĐND thành phố tổng hợp 15 kiến nghị chuyển UBND thành phố chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở đối chiếu với kiến nghị tại các kỳ họp trước, phân biệt những nội dung đã được trả lời nhưng tiếp tục được cử tri phản ánh, ưu tiên vấn đề thiết thực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Với những kiến nghị kéo dài, chưa có kết quả rõ ràng, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo đưa vào diện tiếp tục giám sát. Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 xác định 16 nội dung cần theo dõi, gồm 10 kiến nghị từ các kỳ họp trước và 6 kiến nghị tại Kỳ họp thứ 34, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Đoàn giám sát của HĐND thành phố Quảng Ninh làm việc tại phường Phong Cốc về công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 7/10/2026.

Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, kết quả giải quyết được phân thành ba nhóm: đã giải quyết xong; đã được giải trình, thông tin, trả lời nhưng chưa thể giải quyết do vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật hoặc nguồn lực; đang giải quyết theo lộ trình, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc. Trên địa bàn không có kiến nghị thuộc nhóm “chưa giải quyết”, theo thông tin được cung cấp.

Một trong những cách làm được HĐND thành phố áp dụng là kết hợp giám sát với khảo sát thực tế, giải trình, chất vấn và ban hành nghị quyết, qua đó làm rõ trách nhiệm, tiến độ khắc phục đối với những vấn đề chậm được giải quyết.

Vấn đề ngập lụt tại các khu vực đô thị là ví dụ. Nội dung này từng được chất vấn tại Kỳ họp thứ 34 và được ban hành Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ngày 16/12/2025. Đến Kỳ họp thứ 6 năm 2026, vấn đề tiếp tục được đưa ra chất vấn trong quá trình tái giám sát; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 được ban hành về chất vấn và trả lời chất vấn. Kết quả thực hiện tiếp tục được theo dõi tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Thực tiễn này cho thấy, với những kiến nghị dân sinh phức tạp, việc xem xét báo cáo bằng văn bản chưa đủ. HĐND thành phố chú trọng khảo sát tại cơ sở, làm việc với người dân, khu dân cư và cơ quan chuyên môn để kiểm chứng kết quả, kể cả đối với những nội dung đã được xác định là giải quyết xong nhưng tiếp tục phát sinh phản ánh.

HĐND thành phố duy trì hai hội nghị giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri mỗi năm, phục vụ việc thống nhất kết quả với UBND và Ủy ban MTTQ thành phố trước các đợt tiếp xúc cử tri. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố đã ban hành 10 nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, tỷ lệ giải quyết xong kiến nghị cử tri trên địa bàn trong những năm qua đạt 60-80%, nhiều kiến nghị kéo dài được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung chưa được xử lý triệt để, báo cáo có lúc chậm, việc đánh giá mức độ hoàn thành chưa thống nhất. Một số kiến nghị liên quan đến quy hoạch, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn lực đầu tư hoặc thẩm quyền nhiều cấp cần thêm thời gian và sự phối hợp.

Để nâng cao hiệu quả giám sát, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đề xuất hoàn thiện quy trình theo hướng xác định rõ đầu mối, thời hạn và kết quả ở từng khâu; tăng cường khảo sát thực tế, hậu giám sát và tái giám sát những kiến nghị quá hạn. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, kết nối HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp cũng được đặt ra nhằm theo dõi tiến độ, phát hiện kiến nghị chậm hoặc được phản ánh nhiều lần.

Theo định hướng này, hiệu quả giám sát không chỉ nằm ở việc kiến nghị được trả lời, mà còn ở kết quả thực hiện và thông tin đầy đủ trở lại với cử tri.