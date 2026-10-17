Kiến nghị có thêm các giải pháp căn cơ phòng ngừa lừa đảo trên mạng, tội phạm công nghệ cao

Sáng 17/10, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đoàn Chủ tịch đã nhận được với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, cử tri và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026, quý sau tăng hơn quý trước, quý 3/2026 đạt 9,95% - là mức tăng trưởng cao trên thế giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện.

Toàn cảnh phiên họp sáng 17/10

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Ngay trong kỳ họp thứ nhất, ngoài việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước theo luật định, Quốc hội đã tập trung ngay vào nhiệm vụ lập pháp. Tại kỳ họp thứ Nhất và kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã khẩn trương xem xét bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, nhất là hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề. Đó là những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa,.. gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Cử tri và Nhân dân vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Lo lắng về những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Cử tri và Nhân dân băn khoăn về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà cho Nhân dân. Băn khoăn sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, gây xuống cấp, lãng phí.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động hiệu quả gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ các khó khăn, bất cập trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở. Theo đó, đặc biệt quan tâm đối với các dự thảo luật được xem xét thông trong kỳ họp thứ 2, bảo đảm đồng bộ, khách quan, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, bảo đảm vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Kiến nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân để doanh nghiệp vừa và nhỏ được tham gia hệ sinh thái chuyển đổi số; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, thủ tục đơn giản, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện và có thêm các biện pháp căn cơ, chiến lược nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo, tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn, sử dụng chất tạo nạc Salbutamol trong chăn nuôi. Tiếp tục rà soát, khắc phục nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông (nhất là giao thông đường thủy) đuối nước.

Cử tri cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và cá nhân có thẩm quyền nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân, bảo đảm nội dung trả lời đúng trọng tâm, làm rõ kết quả, tiến độ và trách nhiệm giải quyết. Đối với những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, cần tập trung có giải pháp xử lý dứt điểm và thông tin công khai kết quả giải quyết. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện kết nối dữ liệu về tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân thuận lợi trong quá trình theo dõi, giám sát.