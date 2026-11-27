Ảnh minh họa: Chinhphu.vn.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi Nghị định số 353/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số. Hồ sơ được chuyển sang Bộ Tư pháp để thẩm định.

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 353, BỔ SUNG QUY ĐỊNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

Theo hồ sơ dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá Nghị định 353 chưa có cơ chế xác định trước khu vực thử nghiệm với các điều kiện chung về hạ tầng, an ninh, an toàn, cơ chế pháp lý và quản lý, giám sát để tổ chức nhiều hoạt động thử nghiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong cùng một khu vực.

Về tổ chức thực hiện, hoạt động thử nghiệm ứng dụng công nghệ số có thể liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đòi hỏi phối hợp trong thẩm định, quản lý, giám sát và kiểm soát rủi ro. Việc xác định, đánh giá riêng các điều kiện chung cho từng hoạt động thử nghiệm có thể làm tăng thời gian và nguồn lực thực hiện.

Đồng thời, nhu cầu hình thành khu vực, hành lang thử nghiệm để triển khai nhiều ứng dụng công nghệ số, như đề xuất thử nghiệm UAV tại Tây Ninh, đặt ra yêu cầu có cơ chế tổ chức phù hợp. Từ đó, tạo điều kiện cho địa phương chủ động xác định trước phạm vi, điều kiện, yêu cầu an toàn và phương án kiểm soát rủi ro.

Vì vậy, Bộ Khoa học, Công nghệ đề xuất sửa đổi Nghị định 353 với trọng tâm là bổ sung quy định về khu vực thử nghiệm công nghệ số có kiểm soát nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức nhiều hoạt động thử nghiệm trong cùng một khu vực, hạn chế thẩm định trùng lặp các điều kiện chung. Đồng thời bảo đảm từng hoạt động vẫn phải được cấp phép và chịu sự quản lý, giám sát theo quy định.

Dự thảo bổ sung quy định tại Điều 15 về khu vực, phạm vi hoạt động thử nghiệm công nghệ số có kiểm soát. Theo đó, trong cùng một khu vực, cơ quan có thẩm quyền có thể cấp phép cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp cùng thực hiện các hoạt động thử nghiệm, thuộc một hoặc nhiều lĩnh vực, bao gồm hoạt động liên ngành, liên lĩnh vực.

Dự thảo cũng thống nhất giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, tổ chức thẩm định, quyết định cấp phép và thực hiện các thẩm quyền liên quan đối với hoạt động thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý (bao gồm hoạt động trong và ngoài khu vực thử nghiệm).

Đồng thời, làm rõ việc xác định không gian thử nghiệm trong và ngoài khu vực thử nghiệm công nghệ số có kiểm soát. Hoàn thiện các quy định về cơ chế pháp lý cho thử nghiệm và quy trình, thủ tục, biểu mẫu thử nghiệm...

Góp ý dự thảo, theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Quảng Ninh, thực tiễn các bài toán UAV, kinh tế tầm thấp, logistics, giao thông thông minh thường có tuyến, hành lang vượt ra ngoài địa giới một tỉnh (tuyến ven biển, tuyến biên giới, hành lang kinh tế liên vùng). Vì vậy, đề nghị bổ sung cơ chế cho phép hai hoặc nhiều địa phương phối hợp xác định khu vực thử nghiệm liên thông hoặc giao một địa phương chủ trì theo thỏa thuận.

Cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo Nghị định quy định mỗi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền cấp phép, quản lý, giám sát đối với phần hoạt động thử nghiệm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các địa phương.

ĐỀ XUẤT CHO PHÉP “THƯƠNG MẠI HÓA TẠM THỜI”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu cho rằng thực tế hiện nay Nghị định 353 chỉ dừng ở khâu cấp giấy “hoàn thành thử nghiệm” là kết thúc. Khi hết hạn giấy phép thử nghiệm, cơ chế miễn trừ pháp lý cũng hết hiệu lực. Nếu không có quy định mới, sản phẩm rơi vào “vùng trũng pháp lý” vì tiếp tục bán rộng rãi ra thị trường thì vi phạm luật còn dừng lại thì tê liệt dịch vụ và lãng phí hàng chục, hàng trăm tỷ đồng đã đầu tư.

Do đó, đơn vị đề nghị bổ sung quy định “sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sau khi có Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm đạt các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi người dùng được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định cho phép áp dụng rộng rãi có điều kiện (thương mại hóa tạm thời) với thời hạn tối đa không quá 24 tháng trong thời gian chờ sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật”.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cho rằng đề xuất cho phép thương mại hóa tạm thời trong thời hạn tối đa 24 tháng là cơ chế chính sách mới, cần được nghiên cứu, đánh giá tác động và xác định cơ sở pháp lý, thẩm quyền, điều kiện áp dụng phù hợp.

Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị chưa bổ sung cơ chế này trong phạm vi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 353/2025/NĐ-CP lần này.