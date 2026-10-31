Kiến nghị chế độ phù hợp cho viên chức trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã

Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội kiến nghị nghiên cứu chính sách phù hợp đối với viên chức làm việc tại các trung tâm dịch vụ tổng hợp (TTDVTH) cấp xã, nhằm ghi nhận những đóng góp và tạo động lực để đội ngũ yên tâm công tác, phục vụ người dân.

Cử tri Phạm Xuân Hải, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thống Nhất nêu ý kiến về chế độ phụ cấp đối với viên chức trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã tới đại biểu Quốc hội Đồng Nai.

Kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri Phạm Xuân Hải, viên chức TTDVTH xã Thống Nhất chia sẻ: Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ được chuyển về cấp xã, khiến khối lượng công việc của đội ngũ ở cơ sở tăng lên. Có những công việc trước đây do nhiều người ở cấp huyện đảm nhận, nay một viên chức cấp xã có thể phải phụ trách nhiều phần việc. Trong khi đó, chế độ phụ cấp giữa viên chức và cán bộ, công chức vẫn có sự khác biệt. Vì vậy, ông Hải mong muốn có chính sách phù hợp hơn với khối lượng và yêu cầu công việc của viên chức tại cơ sở.

Cử tri Hải cho rằng: Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với đội ngũ cán bộ, công chức đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Chính sách này không chỉ mang lại niềm phấn khởi cho những người thuộc diện thụ hưởng mà còn là sự động viên thiết thực, giúp đội ngũ thêm yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, viên chức tại cấp xã lại không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp này. Vì vậy, cử tri kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố truyền tải ý kiến đến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, xem xét chính sách đãi ngộ phù hợp hơn với khối lượng và tính chất công việc của đội ngũ viên chức tại cơ sở. Theo cử tri, mong muốn này không xuất phát từ lợi ích cá nhân mà nhằm bảo đảm sự ghi nhận công bằng, thỏa đáng đối với những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại phiên thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trong khuôn khổ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 18-10 vừa qua, đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã nêu kiến nghị liên quan đến chế độ đối với viên chức làm việc tại cấp xã.

Theo đại biểu Bùi Xuân Thống, qua thực tiễn địa phương, các xã, phường kiến nghị xem xét chính sách đối với viên chức làm việc tại TTDVTH cấp xã. Đội ngũ này đảm nhận nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn nhưng hiện chưa thuộc nhóm đối tượng được quy định hưởng phụ cấp công vụ tại Nghị định số 381/2026/NĐ-CP. Đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát các đối tượng thụ hưởng, nghiên cứu chính sách phù hợp để động viên đội ngũ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Rà soát chính sách từ cơ sở

Không chỉ tại Đồng Nai, theo thông tin từ các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai và ý kiến tại nghị trường Kỳ họp thứ hai của Quốc hội, chế độ đối với viên chức cấp xã là vấn đề được quan tâm ở nhiều tỉnh, thành.

Bên cạnh việc chưa thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ, có ý kiến còn đề cập đến khó khăn trong bảo đảm thu nhập cho viên chức tại các trung tâm ít có điều kiện tạo nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, trong khi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khảo sát, đánh giá thực tế hoạt động của các trung tâm và xem xét hướng hỗ trợ phù hợp đối với viên chức.

Đến nay, 95/95 xã, phường của thành phố Đồng Nai đã hoàn thành thành lập TTDVTH cấp xã. Cùng với việc thành lập tổ chức, các địa phương từng bước hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc tại từng đơn vị.

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Thanh An, tỉnh Điện Biên, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã tiếp nhận kiến nghị của cử tri về chế độ phụ cấp đối với viên chức TTDVTH cấp xã và chuyển Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu.

TTDVTH cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Tùy điều kiện và yêu cầu thực tế của từng địa phương, viên chức tại các trung tâm có thể đảm nhận công việc thuộc các lĩnh vực như: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị và một số lĩnh vực dịch vụ công khác. Phạm vi nhiệm vụ đa dạng đặt ra yêu cầu bố trí nhân lực phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm và khối lượng công việc, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục vụ người dân tại cơ sở.

Theo phương án phân bổ biên chế năm 2026, Đồng Nai đã điều chuyển 113 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường về các TTDVTH cấp xã. Việc điều chuyển nhân lực chuyên môn về cấp xã giúp các trung tâm có thêm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ nông nghiệp tại địa phương.

Những kiến nghị từ địa phương cho thấy cần quan tâm hơn đến chế độ đối với viên chức TTDVTH cấp xã, phù hợp với tính chất công việc và nhiệm vụ được giao. Chính sách phù hợp sẽ góp phần động viên đội ngũ yên tâm công tác, duy trì nhân lực phục vụ người dân tại cơ sở.