Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Hình ảnh khu vực thuộc xã U Minh Thượng trước khi kiến nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND khu vực 6, tỉnh An Giang chủ động nắm tình hình, rà soát những vấn đề có nguy cơ xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Qua đó, đơn vị phát hiện tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại xã U Minh Thượng và xã Vĩnh Hòa.

Tại xã U Minh Thượng, một số cá nhân sử dụng vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bày bán hàng hóa, đặt phương tiện và vật dụng phục vụ mua bán, tập trung ở tuyến đường từ cầu vượt U Minh Thượng đến trước cổng Trung tâm hành chính xã và khu vực chợ Minh Thuận.

Hình ảnh khu vực thuộc xã Vĩnh Hòa trước khi kiến nghị.

Tại xã Vĩnh Hòa, khu vực cầu Vĩnh Tiến trên Quốc lộ 63 cũng xuất hiện tình trạng mua bán tự phát, nhất là vào buổi sáng.

Theo đánh giá của VKSND khu vực 6, những vi phạm này làm thu hẹp không gian giao thông, cản trở việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trước thực trạng trên, VKSND khu vực 6 đã ban hành kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền tại xã U Minh Thượng và xã Vĩnh Hòa, đề nghị tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời có giải pháp duy trì kết quả sau giải tỏa, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn.

Hình ảnh khu vực xã U Minh Thượng sau khi kiến nghị.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, chính quyền hai xã đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục.

Tại xã U Minh Thượng, UBND xã đặt 8 biển báo cấm mua bán hàng rong tại những khu vực thường xảy ra vi phạm; chỉ đạo các ấp tuần tra tối thiểu 2 lần/tuần và kiểm tra đột xuất khi có phản ánh.

Qua rà soát, địa phương lập danh sách 40 trường hợp vi phạm, thông báo 45 trường hợp tự tháo dỡ mái che ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông và trực tiếp tuyên truyền tại gia đình đối với 80 trường hợp.

Tại xã Vĩnh Hòa, UBND xã tổ chức ra quân giải tỏa, sắp xếp trật tự mua bán tại 5 khu vực; tháo dỡ, giải tỏa hơn 30 biển hiệu, mái che vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Hình ảnh khu vực xã Vĩnh Hòa sau khi kiến nghị.

Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, vận động và hỗ trợ sắp xếp vị trí buôn bán đúng quy định cho hơn 50 hộ kinh doanh, tiểu thương.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc chủ động phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và lợi ích công ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, VKSND khu vực 6, tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường nắm tình hình, rà soát các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công; phối hợp xác minh, xử lý và theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị.

Qua đó, góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội đi vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the