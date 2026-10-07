Kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Hà Úc 1, xã Phú Vinh: Cần đo đạc xác nhận hồ sơ theo quy định

Ông Dương Chí Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh (đầu tiên bên trái) trao đổi với phóng viên.

Chưa rõ nguồn gốc sử dụng đất

Theo trình bày của ông Hoàng Thanh Luyến, thửa đất gia đình ông đang canh tác có diện tích hơn 5.000m², thuộc một phần thửa đất số 133, tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại thôn Hà Úc 1, xã Vinh An cũ, nay là xã Phú Vinh. Nguồn gốc thửa đất, theo ông Luyến, do gia đình ông khai phá từ năm 1975. Năm 1985, sau khi kết hôn với bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, hai vợ chồng tiếp tục quản lý, sử dụng để sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng ngắn ngày phù hợp với vùng đất cát. Đến năm 1993, do hiệu quả kinh tế từ cây ngắn ngày không cao, đất đai khô cằn, gia đình ông đã chuyển đổi sang trồng cây lâm nghiệp, chủ yếu là tràm và dương liễu nhằm mục đích giữ đất và lấy gỗ. Hiện trạng trên đất vẫn còn rừng tràm do gia đình trồng. Quá trình sử dụng đất được cho là liên tục, ổn định, không có tranh chấp và đã được một số người dân sinh sống lâu năm tại thôn Hà Úc 1 xác nhận.

Vướng mắc phát sinh khi gia đình ông tìm hiểu quy định, làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Qua tra cứu thông tin tại địa phương, ông Luyến được biết phần diện tích đất gia đình đang sử dụng trên bản đồ địa chính lại thể hiện là đất do UBND xã quản lý. Cho rằng việc thể hiện này không đúng với thực tế sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình, ông Luyến đã có đơn gửi đến chính quyền địa phương và cơ quan báo chí đề nghị xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Phú Vinh đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát, đồng thời làm việc trực tiếp với ông Hoàng Thanh Luyến. Ông Dương Chí Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh cho biết, qua kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu và hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tính đến thời điểm hiện nay, UBND xã chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Hoàng Thanh Luyến đối với phần đất nói trên.

Về nguồn gốc địa chính, theo hồ sơ quản lý đất đai được xác lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10/11/1980 về đo đạc, phân hạng và đăng ký ruộng đất, tại địa bàn xã Vinh An (cũ), thửa đất số 133, tờ bản đồ số 03 có tổng diện tích 366.000m², được ghi nhận là đất cát do UBND xã quản lý. Theo ông Dương Chí Sơn, qua hơn 40 năm, tình hình quản lý, sử dụng đất đã có nhiều biến động. Trên thực tế, thửa đất số 133 cũ hiện nay đã được chỉnh lý, tách thành nhiều thửa đất riêng biệt và đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho nhiều hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định. Vì vậy, không thể lấy số liệu tổng 366.000m² trong hồ sơ theo Chỉ thị 299 để đối chiếu trực tiếp với diện tích hơn 5.000m² mà ông Luyến đang kiến nghị.

Phải đo đạc mới có cơ sở xem xét

Để có căn cứ xác định chính xác vị trí, ranh giới, hình thể, diện tích thực tế và xem xét có chồng lấn, tranh chấp hay không, việc đo đạc, lập trích lục bản đồ địa chính hiện trạng là yêu cầu bắt buộc. Trên cơ sở đó, UBND xã Phú Vinh đã hướng dẫn ông Hoàng Thanh Luyến thực hiện các bước theo Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trình tự bao gồm: Liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Phú Vang để lập thủ tục trích đo địa chính, đo đạc chỉnh lý hiện trạng thửa đất. Kết quả trích đo sẽ xác định rõ tọa độ, ranh giới, diện tích, số hiệu thửa đất mới được hình thành sau khi tách ra từ thửa đất số 133 cũ. Đây là căn cứ kỹ thuật quan trọng nhất để xem xét sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình trạng tranh chấp. Sau khi có kết quả trích đo, ông Luyến lập hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Vinh để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Ông Dương Chí Sơn nhấn mạnh, quan điểm của UBND xã Phú Vinh là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trên cơ sở đúng pháp luật. Nếu qua xác minh, gia đình ông Luyến có tên trong hồ sơ địa chính qua các thời kỳ sau Chỉ thị 299, hoặc có các giấy tờ, căn cứ chứng minh quá trình sử dụng đất ổn định, liên tục, không tranh chấp theo quy định tại Điều 137, Điều 138 Luật Đất đai năm 2024, UBND xã sẽ xem xét, giải quyết theo quy định.

Trường hợp không có tên trong hồ sơ địa chính các thời kỳ, UBND xã sẽ tiếp tục xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, lấy ý kiến khu dân cư, làm rõ nguyên nhân vì sao đất do hộ gia đình sử dụng nhưng hồ sơ địa chính lại thể hiện do UBND xã quản lý. Từ đó, đề xuất hướng xử lý phù hợp, vừa đúng quy định, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.