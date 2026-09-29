Kiến nghị các đoạn đường cần sửa chữa

Đại diện các xã, phường có tuyến quốc lộ 20 đi qua trao đổi, đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông trên địa bàn.

Qua khảo sát thực tế tại các tuyến, nút giao có nguy cơ xảy ra tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ghi nhận nhiều vị trí cần rà soát, sửa chữa, không chỉ trên quốc lộ 1 mà cả quốc lộ 20; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục các đoạn đường xuống cấp, bổ sung, điều chỉnh biển báo, vạch kẻ đường và các hạng mục tổ chức giao thông nhằm góp phần phòng ngừa tai nạn.

Nhiều bất cập cần được khắc phục

Liên tiếp các vụ TNGT xảy ra gần đây trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Đồng Nai tiếp tục cho thấy nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn. Thực tế này đặt ra yêu cầu rà soát lại tổ chức giao thông, điều kiện mặt đường và các yếu tố hạ tầng tại những vị trí thường xuyên xảy ra xung đột giao thông.

Theo đó, khoảng 10h ngày 19-9, tại Km1849+550 quốc lộ 1, phường Trảng Bom, xảy ra TNGT giữa xe mô tô biển số 60AH-107.xx và xe ô tô tải biển số 60C-738.xx lưu thông cùng chiều. Vụ việc khiến người phụ nữ điều khiển xe mô tô bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Trảng Bom nhưng sau đó tử vong; 2 phương tiện hư hỏng nhẹ.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 18-9, tại Km1792 quốc lộ 1, phường Xuân Lộc, xảy ra TNGT giữa xe ô tô khách biển số 50E-651.xx và xe mô tô biển số 60B5-858.xx lưu thông phía sau cùng chiều. Người điều khiển xe mô tô bị thương nặng với nhiều chấn thương, 2 phương tiện hư hỏng. Nhận định sơ bộ nguyên nhân ban đầu cho thấy người điều khiển xe mô tô không giữ khoảng cách, không giảm tốc độ để dừng lại an toàn.

Hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn, tại những đoạn tuyến có phương tiện lưu thông với mật độ cao, cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông không chỉ đặt ở việc xử lý vi phạm mà còn cần được xem xét từ cách tổ chức giao thông trên toàn tuyến.

Qua rà soát, quốc lộ 1 qua địa bàn Đồng Nai hiện có những đoạn tổ chức giao thông chưa đồng nhất. Có đoạn là đường 2 chiều được phân chia bằng dải phân cách cứng, trong khi một số đoạn chỉ phân chia 2 chiều bằng vạch sơn tim đường. Tùy từng khu vực, mặt đường được bố trí 2 hoặc 3 làn, với sự tham gia đồng thời của ô tô, xe máy, xe đạp và các phương tiện khác.

Anh Trần Ngọc Phú, ở xã Bình Minh cho rằng: Cần đặc biệt quan tâm tổ chức giao thông tại các điểm giao cắt trên quốc lộ 1A. Theo anh Phú, tại những vị trí có nhiều phương tiện cùng chuyển hướng, người đi xe máy dễ rơi vào khu vực khó quan sát của xe tải, xe khách.

Thực tế, nguy cơ còn đến từ các điểm giao cắt, nơi xe máy, xe đạp chuyển hướng, nhất là rẽ trái, có thể đi vào khu vực điểm mù của xe lớn. Trong 8 tháng của năm 2026, mô tô, xe máy liên quan đến hơn 87% số vụ TNGT trên địa bàn thành phố. Con số này cho thấy việc bảo đảm an toàn cho nhóm phương tiện này cần được đặt trong tổng thể các giải pháp về tổ chức giao thông, hạ tầng và kiểm soát hành vi.

Không chỉ quốc lộ 1, những bất cập trên quốc lộ 20 cũng đang được lực lượng CSGT rà soát, kiến nghị khắc phục. Theo báo cáo của Đội CSGT đường bộ số 2, nhiều vị trí trên quốc lộ 20 từ Km00 đến Km75+100 còn tồn tại các vấn đề về mặt đường, thoát nước, biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, điểm giao cắt và khu vực trường học. Đơn vị kiến nghị ưu tiên khắc phục các vị trí ngập úng, mặt đường hư hỏng, ổ gà, lề đường chưa hoàn thiện, các điểm che khuất tầm nhìn; đồng thời rà soát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tổ chức giao thông trên toàn tuyến.

Ngày 23-9, tại cuộc họp về tổ chức giao thông và các bất cập hạ tầng giao thông tuyến quốc lộ 20, đoạn qua 13 xã, phường, Phòng CSGT Công an thành phố tiếp tục đề cập việc rà soát, tổng hợp các vị trí cần kiến nghị khắc phục trên tuyến quốc lộ 20. Tại Km1+900 khu vực cầu Gia Đức (phường Dầu Giây), khi mưa lớn thường xảy ra thoát nước chậm, gây ngập mặt đường; tại Km25+450 và Km28+900, mặt đường, lề đường xuống cấp, thường xuyên đọng nước. Phòng CSGT Công an thành phố kiến nghị khơi thông hệ thống thoát nước, sửa chữa mặt đường, lề đường và xử lý các vị trí che khuất tầm nhìn.

Bên cạnh đó, một số điểm trên quốc lộ 20 được kiến nghị điều chỉnh biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và bổ sung giải pháp giảm tốc. Đáng chú ý, tại Km10+570 giao với đường Vô Nhiễm (xã Gia Kiệm) thường ùn ứ vào giờ cao điểm cần được khảo sát, điều chỉnh chu kỳ đèn; khu vực Km15+900 gần các trường học có dốc, khúc cua hạn chế tầm nhìn, được đề xuất bổ sung biển cảnh báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc. Trên các đoạn Km28+100 - Km75+100 (từ cầu La Ngà, xã La Ngà đến hết địa phận Đồng Nai trên tuyến quốc lộ 20), Phòng CSGT Công an thành phố cũng kiến nghị sửa chữa một số vị trí hư hỏng, bổ sung vạch cấm vượt, gờ giảm tốc và đèn cảnh báo tại những điểm có nguy cơ mất an toàn.

Quốc lộ 20 là tuyến giao thông quan trọng kết nối Đồng Nai với các tỉnh Tây Nguyên, có lưu lượng lớn phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách. Trong quá trình khai thác, tuyến đi qua nhiều khu dân cư, trường học, đường nhánh và các điểm giao cắt nên phát sinh nhiều vị trí cần điều chỉnh tổ chức giao thông. Việc rà soát cần được thực hiện thường xuyên, không chỉ khi xảy ra tai nạn mà phải chủ động phát hiện những bất cập về mặt đường, thoát nước, tầm nhìn, biển báo và phân luồng.

Xử lý từ hạ tầng đến hành vi

Theo Trung tá Nguyễn Việt Dũng, cán bộ Phòng 6, Cục CSGT cho biết: Cùng với xử lý vi phạm, việc rà soát, khắc phục hạ tầng cần được thực hiện thường xuyên, nhất là trên những đoạn quốc lộ qua khu dân cư đông người, có nhiều điểm giao cắt và lối sang đường. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng CSGT nhận thấy trên quốc lộ 1 có nhiều vị trí giao cắt liên tiếp, khoảng cách giữa các lối sang đường ngắn; một số gờ giảm tốc đã xuống cấp, không còn phát huy hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại khu vực trường học trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng cũng đề nghị chính quyền địa phương huy động công an xã, các đoàn thể phối hợp hỗ trợ điều tiết giao thông vào giờ học sinh đến trường, tan học; đồng thời nghiên cứu bổ sung biển cảnh báo, vạch sơn, gờ giảm tốc và các giải pháp phù hợp với đặc điểm từng vị trí.

Đối với quốc lộ 20, Thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố đề nghị: Tiếp tục rà soát, phân loại các bất cập để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo từng nhóm. Trước mắt, cần ưu tiên khắc phục các vị trí mặt đường hư hỏng, ngập nước, hệ thống thoát nước xuống cấp; đồng thời chỉnh trang biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, gờ giảm tốc và tổ chức giao thông tại các nút giao, đường cong, khu dân cư, trường học.