Kiến nghị bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 được nghỉ hưởng nguyên lương

Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Sáng 21/10, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương, thông báo lịch nghỉ năm sau trước ngày 30/9

Trong nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Theo Tờ trình, Quốc hội đã có nghị quyết quy định chế độ nghỉ đối với ngày này. Việc bổ sung vào Bộ luật Lao động nhằm bảo đảm thống nhất pháp luật.

Về phân cấp, phân quyền trong Bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất quy định Bộ trưởng Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết năm sau trước ngày 30/9, trên cơ sở quyết định của Thủ tướng. Thủ tướng tiếp tục quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh căn cứ điều kiện thực tế.

Chính phủ cũng đề xuất chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Tiền lương quốc gia và phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động từ Chính phủ sang Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm tra nội dung về nghỉ lễ, Tết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đặc biệt, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Chuyển hoạt động cho thuê lại lao động sang cơ chế thông báo

Cũng tại nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất bỏ ngành nghề cho thuê lại lao động khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp giấy phép sang đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động.

Thẩm tra nội dung này, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành, song đề nghị hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo vệ quyền lợi người lao động và tránh khoảng trống pháp lý. Các nội dung cần làm rõ gồm năng lực doanh nghiệp, ký quỹ và trách nhiệm liên đới của bên thuê lại khi doanh nghiệp vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội.

Ủy ban cũng đề nghị bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp cho thuê lại và người lao động thuê lại; rà soát việc chuyển tiếp đối với giấy phép, thông báo hoạt động, hợp đồng đang thực hiện và tiền ký quỹ.

Bỏ giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Tương ứng tại Luật Việc làm, Chính phủ đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh theo hướng bỏ Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo hoạt động cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động.

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản nhất trí chuyển sang cơ chế thông báo; đồng thời đề nghị rà soát tổ chức dịch vụ việc làm công, chức năng của Trung tâm dịch vụ việc làm, đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ đề nghị Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027; riêng quy định bổ sung ngày nghỉ 24/11 vào Bộ luật Lao động có hiệu lực ngay từ ngày Quốc hội thông qua.