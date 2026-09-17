Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 10/2026. Theo Bộ Tài chính, đây là bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng đồng bộ, hiệu quả, minh bạch, khả thi, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện, qua đó thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nhanh, bền vững, tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động; tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực cạnh tranh và đóng góp cho nền kinh tế.

Mới đây, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND TP. Đà Nẵng nhằm khảo sát, thẩm tra thực tế phục vụ dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho biết, qua 8 năm triển khai, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, nhiều quy định hiện hành đã bộc lộ bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND TP. Đà Nẵng nhằm khảo sát, thẩm tra thực tế phục vụ dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).

Từ thực tiễn địa phương, lãnh đạo TP. Đà Nẵng kiến nghị bổ sung cơ chế phiếu (voucher) hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định rõ hình thức, quy trình cấp phát, thanh toán và quản lý nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi.

Về chính sách tín dụng, thành phố kiến nghị bổ sung cơ chế chia sẻ rủi ro với các tổ chức tín dụng để khuyến khích tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bời vì, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hành chủ yếu quy định các nguyên tắc hỗ trợ, chưa hình thành cơ chế chia sẻ rủi ro thực chất giữa Nhà nước và tổ chức tín dụng. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong khi năng lực tài chính và tài sản bảo đảm của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế.

Góp ý sửa đổi khoản 6 Điều 10 dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), UBND TP. Đà Nẵng đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, thay vì chỉ áp dụng cho trường hợp thuê lại đất như dự thảo. Việc mở rộng đối tượng hỗ trợ nhằm tháo gỡ triệt để áp lực chi phí mặt bằng vốn đang là rào cản lớn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi đồng bộ các luật có liên quan như: Luật Đất đai, Đầu tư, Đấu thầu, Ngân sách, Các tổ chức tín dụng, Thuế... nhằm tránh tình trạng hệ thống pháp luật chồng chéo, thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài chính sớm ban hành hướng dẫn về cơ chế tài chính cho các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả chính sách và đơn giản hóa thủ tục tiếp cận. Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành Bộ chỉ số và Khung hướng dẫn đánh giá mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu, tạo cơ sở cho các địa phương triển khai thống nhất.

Đặc biệt tại báo cáo gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị bổ sung vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa các cơ chế ưu đãi đặc thù cho khối doanh nghiệp này khi tham gia hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Các đề xuất tập trung vào gói tín dụng ưu đãi, quy trình thủ tục rút gọn và mở rộng điều kiện tiếp cận nguồn ngoại hối nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Cơ chế này sẽ giúp khai thác tối đa lợi thế của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, tạo bệ phóng bứt phá cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực fintech và công nghệ cao.